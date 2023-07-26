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Киноафиша Новости Warner Bros. перезапускает культовый мультфильм: Том будет гоняться за Джерри по улицам Сингапура

Warner Bros. перезапускает культовый мультфильм: Том будет гоняться за Джерри по улицам Сингапура

26 июля 2023 15:14
Warner Bros. перезапускает культовый мультфильм: Том будет гоняться за Джерри по улицам Сингапура

Оглашен формат мультсериала и сроки выхода первой серии.

Неразлучный дуэт в лице Тома и Джерри получит «мягкую» перезагрузку для азиатской зрительской аудитории. Студия Warner Bros. и принадлежащий ей канал Cartoon Network анонсировали новый короткометражный мультсериал о приключениях знаменитого кота и неуловимой мышки. Цель мейджора — расширение территорий. Действие перенесется на живописные улицы Сингапура — именно там Том и Джерри встретят свои новые приключения. На сезон заявлено семь эпизодов с хронометражем по три минуты. Ниже приведена цитата Кристофера Хо, главы отдела детского контента в филиале Warner Bros. по Юго-Восточной Азии. Управленец считает, что свежая локация добавит анимационной франшизе неповторимый шарм:

В этом мультсериале вернется культовая музыка и классический стиль анимации, который царствовал в 1950 годах в эпоху студии Hanna-Barbera, но с поправкой на современный Сингапур. Азиатский город-государство с характерными достопримечательностями, декорациями и неповторимой атмосферой стал идеальным местом для создания очередного юмористического дополнения к общему канону «Тома и Джерри».

Продюсер Вишну Атрея, являющийся старшим вице-президентом по сериалам в анимационном подразделении Warner Bros. и Cartoon Network, всецело солидарен с коллегой:

Том и Джерри — два наших любимейших персонажа, неоднократно доказавших, что их юмор доступен для любой аудитории. Поклонники в Азии давно любят этих героев, и здорово, наконец-то, предоставить им ту версию, которую они могли бы называть своей собственной.

В рамках продвижения шоу Warner также планирует выпустить и линейку брендированного мерча. Конкретные сроки релиза «Тома и Джерри» еще не озвучены, однако пилотный эпизод, в котором зрители получат первое представление о проекте, будет доступен уже в августе.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
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