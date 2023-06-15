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Киноафиша Новости Warner Bros хочет восстановить партнерство с Кристофером Ноланом

Warner Bros хочет восстановить партнерство с Кристофером Ноланом

15 июня 2023 12:10
Warner Bros хочет восстановить партнерство с Кристофером Ноланом

Руководители студии заявили, что отныне будут предлагать режиссерам лучшие условия для сотрудничества.

По информации Variety, Warner Bros. Film Group приняла решение изменить свою стратегию в отношении работы с известными кинематографистами, чтобы привлечь их к сотрудничеству с собой. Главы компании Майкл Де Лука и Пэм Абди заявили о том, что отныне кинокомпания будет проявлять больше уважения к режиссерам, предоставлять их фильмам больше времени в прокате и выделять им больше средства на маркетинг.

В рамках новой стратегии студия также попытается наладить отношения с Кристофером Ноланом, ранее работавшим с Warner Bros. над такими знаменитыми картинами, как «Темный рыцарь», «Начало» и «Довод». Режиссер сотрудничал с компанией на протяжении 20 лет, но их отношения были разрушены в 2021 году, когда в связи с пандемией коронавируса Warner Bros. начала выпускать свои картины сразу на HBO Max, не дожидаясь окончания кинотеатрального проката. Ситуацию усугубило то, что руководство студии не сообщило об этом решении создателям фильмов, из-за чего многие из них потеряли возможность вести переговоры о релизе своих картин на больших экранах. Нолан был одним из самых ярых критиков этих изменений и в итоге разорвал связи со студией, передав права на разработку своего фильма «Оппенгеймер» Universal.

Теперь же Warner Bros. стремится возобновить сотрудничество с режиссером. Ранее студия отправила ему крупный бонусный гонорар за работу над «Доводом» в качестве жеста доброй воли. Учитывая то, что позже постановщик провел постпродакшн «Оппенгеймера» именно на Warner Bros., можно предположить, что он положительно воспринял новое предложение компании.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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