Выжить любой ценой: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет

15 января на канале HBO Max состоится долгожданная премьера сериала «Одни из нас», выпущенного по одноименной компьютерной игре. Шоураннером выступил Крэйг Мэйзин, ранее работавший над еще одним хитом компании — «Чернобылем». Сюжет сконцентрирован вокруг Америки, пережившей апокалипсис спустя 20 лет. К сожалению, мечтой теперь в ней и не пахнет — вокруг орудуют мародеры, солдаты и монстры, которые появились в результате жуткого вируса. И среди всего этого хаоса главному герою Джоэлу (Педро Паскаль) необходимо увезти из карантинной зоны юную Элли (Белла Рэмси), так как она может оказаться главным ключом к выздоровлению всего человечества.

На данный момент на просторах Интернета уже появились первые рецензии. И, несмотря на все тонкости и ловушки в экранизации игр, большинство критиков говорят о том, что «Одни из нас» — уже один из лучших сериалов этого года.

Одни из нас

Не очень известный, но точно заслуживающий вашего внимания сериал от Netflix. По сюжету, на мир обрушилась техногенная катастрофа, которая повлекла за собой настоящий ледниковый период. Большая часть людей погибла, но выжившие успели запрыгнуть в вечно движущийся поезд, который успел построить некий мистер Вилфорд. Изначально предполагалось, что места в составе займут только богачи, но все изменилось. Спустя семь лет поезд все еще на ходу, однако в нем творится полный хаос, разруха и классовое неравенство.

Сквозь снег

Очередная сумасшедшая история от режиссера Зака Снайдера, вышедшая на Netflix чуть больше года назад. Действие разворачивается вокруг заброшенного и обнесенного стеной Лас-Вегаса, в котором живут разумные зомби. В былые годы магнат казино Блай Танака по случайности оставил в Городе грехов 200 миллионов долларов, которые теперь он хочет забрать. Танака нанимает команду наемников во главе со Скоттом Уордом для того, чтобы вызволить драгоценные миллионы из заточения. Фонтаны крови, армия мертвецов и Дэйв Батиста в главной роли — что еще нужно для отличного постапокалиптического фильма?

Армия мертвецов

Мрачный сериал в стиле сай-фай от режиссера «Мира Дикого Запада» Винченцо Натали. Основная сюжетная линия разворачивается в недалеком будущем. Главная героиня Флинн Фишер (Хлоя Грейс Морец) живет в провинциальном городке вместе с тяжело больной мамой и братом. Флинн работает в типографии, в свободное время играет в VR-игры и в целом ведет довольно спокойную и размеренную жизнь молодой девушки. Однажды по просьбе брата она тестирует новую неизведанную игру, которая впоследствии полностью меняет жизнь главной героини. События, люди, ощущения — все в этой виртуальной реальности кажется чрезмерно реальным, и это вовсе неспроста.

Периферийные устройства

Наконец-то старый добрый сюжет про космос и комету, мчащуюся с недобрыми намерениями к Земле. Правительство, как всегда, уверяет своих граждан в том, что все находится под контролем, но ситуация в обществе накаляется. Главный герой Джон Гэррети (Джерард Батлер) работает инженером-строителем на серьезном объекте и пытается спасти свой разваливающийся брак. Однажды на телефон Джона поступает тревожное сообщение от президента, в котором сказано, что он и его семья выбраны для спасения и приглашены в бункер в далекой Гренландии.

Гренландия

После беспрецедентного глобального явления, уничтожившего всю электронику, человечество больше не может спать. Люди начинают потихоньку сходить с ума от бессонницы, границы морали размываются, и кажется, что вот-вот наступит конец света. Однако десятилетняя Матильда, дочь главной героини Джилл, все еще может уснуть, и это дает надежду на будущее. Ученые всего мира будут пытаться добиться с помощью девочки лекарства от бессонной чумы, но удастся ли им это в такой непростой ситуации? Это пока загадка…

Неспящие

Еще один сериал, на этот раз от Apple TV, рассказывающий о внезапной потере базовых функций у людей. Сюжет разворачивается далеко в антиутопическом будущем, в котором человечество потеряло зрение из-за последствий глобальной катастрофы. Обществу пришлось перестроиться и найти новые способы взаимодействия с окружающим миром. Но неожиданно на свет рождаются первые зрячие близнецы, появление которых вызывает дикий резонанс в мировом равновесии. Теперь семье детей во главе с бесстрашным воином Баба Восса (Джейсон Момоа) придется отстаивать свои права и искать для малышей лучшую жизнь.

Видеть

Фантастическая российская драма о вирусе, поразившем Россию, в какой-то степени даже ставшая пророческой. Главный герой Сергей (Кирилл Кяро) живет за городом со своей новой женой и ее сыном. В момент, когда болезнь начинает захватывать город и вокруг начинается хаос, Сергей забирает свою семью из большого города и уезжает переждать карантин в уединенный охотничий дом его отца в Карелии. На пути героев поджидают плохие люди и опасности, но они четко следуют цели и продолжают свое путешествие в глушь.

Эпидемия

Пожалуй, это самая трогательная работа из всего нашего списка. Перед нами Земля, пережившая конец света: проклятая радиация и природные катаклизмы уничтожили большую часть человечества. Выживших осталось совсем немного, но среди них есть тяжело больной инженер Финч (Том Хэнкс), живущий в обществе верного друга-пса и робота Джеффа. Робота, кстати, Финч сконструировал не просто так — главный герой умирает и пытается обучить искусственный интеллект заботе о собаке. Весь фильм, по сути, похож на монокино, в котором главная роль отдается все-таки человеку. Однако «Финч» можно с уверенностью назвать неординарной работой, рассуждающей на тему человеческих пороков и истории выживания в новом мире.

Финч

Немецкий фильм о постапокалиптическом будущем, в котором Землю настигла глобальная экологическая катастрофа: вся поверхность планеты теперь покрыта водой. Однако некоторым людям удалось выбраться с Земли, и они заселили планету Кеплер-209. Но даже на другой планете у человечества появились проблемы — теперь никто не может иметь детей из-за особых условий атмосферы. Группа ученых отправляется в экспедицию на Землю с целью разведать обстановку. К сожалению, их корабль терпит крушение, и выживает только одна девушка (Нора Арнезедер ). Она выбирается из под обломков и встречает на Земле людей, и так мы узнаем, что планета еще не до конца мертва и на ней все еще есть выжившие.