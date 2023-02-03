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Вышел трейлер третьего сезона сериала «Внешние отмели»

3 февраля 2023 12:34
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Внешние отмели»

Продолжение приключенческого шоу об охоте за сокровищами выйдет в конце февраля.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер третьего сезона подросткового приключенческого сериала «Внешние отмели». Главные роли исполняют Мэдисон Бэйли («Мистер Мерседес»), Руди Панкоу («Политик»), Чейз Стоукс («Очень странные дела»), Чарльз Истен («Расскажи мне свои секреты»), Дрю Старки («Просто помиловать») и Мэдлин Клайн («Достать ножи: Стеклянная луковица»).

Сериал повествует о компании молодых людей, отправившихся в путешествие по Внешним отмелям — это 320-километровая полоса узких песчаных барьерных островов у побережья Северной Каролины. Главные герои рассчитывают найти сокрытые в этих местах несметные богатства.

В конце второго сезона часть персонажей была брошена на необитаемом острове без возможности вернуться домой. Судя по новому ролику, герои адаптировались к выживанию на этом удаленном клочке земли посреди бушующего океана, получившем название Погеландия. Первые кадры трейлера создают впечатление, что остров стал идиллическим местом, где главные герои могут ловить рыбу, плавать, жить без забот и веселиться. Однако вскоре начинает ощущаться тревога. Персонажи оказываются втянуты в очередную опасную охоту за сокровищами. Кроме того, в ролике есть намек, что дружба между Киарой (Бейли) и Джей Джеем (Панкоу) перерастет в настоящий роман.

Шоураннерами третьего сезона выступают Джонас Пейт («Новый Амсердам»), Джош Пейт («Кровь и нефть») и Шеннон Берк («Покинутая»).

Премьера третьего сезона «Внешних отмелей» состоится на Netflix 23 февраля.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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