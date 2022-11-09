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Вышел трейлер третьего сезона сериала «Тест на беременность»

9 ноября 2022 13:15
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Тест на беременность»

Продолжение популярной мелодрамы о враче-акушере стартует уже на следующей неделе.

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер третьего сезона популярного сериала «Тест на беременность». К своим главным ролям в новых сериях вернулись Светлана Иванова («Легенда № 17»), Александр Яценко («Аритмия») и Лянка Грыу («Гудбай, Америка»), к которым также присоединились Кристина Орбакайте («Чучело») и Евгений Пронин («Артек. Большое путешествие»).

В центре сюжета — врач-акушер Наталья Бахметьева (Иванова), в жизни которой настал новый непростой период. Больницу, в которой работала героиня, преобразовали в коммерческий перинатальный центр, во главе которого встала принципиальная и высокомерная Нина Артамонова (Орбакайте). Однажды Бахметьева обнаруживает, что ее пациентке срочно требуется операция, на которую у клиники просто нет лицензии. Она решает, что жизнь человека необходимо спасти в любом случае, из-за чего Артамонова увольняет ее с должности. Теперь самоотверженный доктор вынуждена искать себе новую работу, чтобы прокормить своего трехлетнего сына Мишу.

«Тест на беременность» дебютировал на «Первом канале» еще в 2014 году, а второй сезон вышел в 2019 году. За долгое время вещания мелодраматическое шоу смогло обзавестись миллионной армией фанатов. Проект стабильно показывает хорошие зрительские рейтинги и занимает высокие места в топах лучших сериалов по мнению пользователей различных киносайтов. Ему и по сей день удается привлекать к себе внимание как женской, так и мужской аудитории.

Режиссером третьего сезона выступил Михаил Вайнберг, автор первой части «Теста на беременность», а также сериалов «Мама-детектив» и «Метод Фрейда».

Премьера продолжения мелодрамы состоится эксклюзивно на KION 16 ноября.

Фото: KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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