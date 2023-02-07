Вышел трейлер психологического хоррора «Ложка сахара»

Стриминговый сервис Shudder опубликовал трейлер психологического фильма ужасов «Ложка сахара». Ведущие роли в картине исполнили Морган Сэйлор («Марк, Мэри и другие люди»), Кэт Фостер («Необычный детектив»), Данило Кроветти («Охотники»), Дэвид Йоу («Под Сильвер-Лэйк») и Мико Оливье («Агенты «Щ.И.Т.»).

Главная героиня — молодая студентка Миллисент (Сэйлор), взявшая академический отпуск, чтобы посвятить себя заботе о детях, страдающих серьезными заболеваниями. Семейная пара в лице Джейкоба (Оливье) и Ребекки (Фостер) нанимают ее для присмотра за своим маленьким сыном Джонни (Кроветти), страдающем аллергией на животных и сахар. Пока героиня ухаживает за мальчиком, она решает использовать ЛСД в качестве альтернативного способа лечения заболеваний Джонни. Со временем новая няня сближается с Джейкобом, что вызывает в сердце Ребекки глубокую ревность и паранойю. Темные секреты семейства начинают всплывать на поверхность.

Режиссером картины выступает Мерседес Морган, ранее работавшая над сериалами «Пять точек» и «Звездные врата: Начало». «Ложка сахара» –– второй полнометражный фильм в ее карьере. До него постановщица сняла психологический хоррор Fixation («Фиксация»), попавший в программу Международного кинофестиваля в Торонто.

Премьера «Ложки сахара» состоится в марте 2023. Точная дата выхода фильма пока неизвестна.