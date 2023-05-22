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Вышел трейлер последнего фильма Жан-Люка Годара

22 мая 2023 13:29
Вышел трейлер последнего фильма Жан-Люка Годара

Картина представляет собой набор идей, взятых режиссером за основу проекта, который он так и не успел закончить.

Модный дом Saint Laurent представил трейлер 20-минутного незаконченного фильма Phony Wars («Фальшивые войны»), ставшего последней работой покойного режиссера Жан-Люка Годара. Ролик получил название Trailer Of The Film That Will Never Exist: Phony Wars («Трейлер фильма, который никогда не появится на свет: «Фальшивые войны»).

Вместе с публикацией трейлера Saint Laurent выпустил описание проекта:

«Для Saint Laurent большая честь представить особую работу, созданную Жан-Люком Годаром перед своей смертью в возрасте 93 лет в сентябре прошлого года. Этот нетрадиционный по форме короткометражный художественный фильм представляет собой идеи, референсы и визуальные решения, взятые режиссером за основу для фильма, который он так и не успел закончить. Зритель получит редкую возможность увидеть мыслительный процесс гения».

Согласно синопсису картины, написанному самим Годаром, лента посвящена «отказу от миллиардов алфавитных диктатов, призванному освободить непрекращающиеся метаморфозы и метафоры необходимого и истинного языка через возвращение к местам съемок прошлых фильмов и наблюдение за современностью». Годар часто превращал синопсисы своих фильмов в эстетические манифесты, и, судя по всему, Phony Wars продолжил эту традицию.

Премьера Phony Wars состоится на Каннском кинофестивале. Показ посетит давний товарищ режиссера Фабрис Араньо, работавший с ним над картинами «Наша музыка» (2004), «Фильм-социализм» (2010), «3x3D» (2013) и «Прощай, речь» (2014). На смотре также будут показаны отреставрированная версия классического фильма Годара «Презрение» (1963) и его документальная лента Godard by Godard («Годар по Годару»).

Фото: Gaetan Bally/Keystone via AP
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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