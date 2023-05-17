Вышел трейлер нового фильма от студии A24 под названием Earth Mama

Студия A24 выпустила трейлер семейной драмы «Мать-Земля» (Earth Mama). Ведущие роли в фильме исполнили Тиа Номор, Кета Прайс, Доечи, для которых этот проект стал дебютным, а также Эрика Александр («Сияющие») и Шэрон Дункан-Брюстер («Энола Холмс 2»).

Главная героиня — беременная мать-одиночка Джиа (Номор), двое детей которой были отданы в приемные семьи. Она изо всех сил борется с несправедливой системой, чтобы восстановить свою семью, и не покладая рук трудится в сплоченном сообществе Bay Area, чтобы обеспечить себя и близких.

Режиссером и сценаристом картины выступила Савана Лиф, для которой эта лента также стала первой работой в полнометражном кино.

Дебютный показ «Матери-Земли» состоялся на кинофестивале «Сандэнс», где фильм получил исключительно положительные отзывы от критиков. Журналисты особенно похвалили атмосферу грубой честности, которой добилась постановщица, пригласив на ведущие роли непрофессиональных актеров. На данный момент средний балл одобрения картины от прессы на агрегаторе RottenTomatoes составляет 100% на основе семи рецензий. После теплого фестивального приема права на прокат фильма были выкуплены A24.

Премьера «Матери-Земли» состоится 7 июля.