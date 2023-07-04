Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гипнотик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер четвертого сезона аниме-сериала «Темный дворецкий»

Вышел трейлер четвертого сезона аниме-сериала «Темный дворецкий»

4 июля 2023 15:34
Вышел трейлер четвертого сезона аниме-сериала «Темный дворецкий»

Долгожданное продолжение шоу о защитнике Лондона и его слуге из ада выйдет в следующем году.

Компания Crunchyroll поделилась трейлером четвертого сезона аниме-сериала «Темный дворецкий», основанного на одноименной манге Яны Тобосо.

Действие разворачивается в альтернативной Англии XIX века. Сериал повествует о юном графе Сиэле Фантомхайве. Некогда герой был похищен и подвергнут пыткам. Находясь в отчаянии, он заключил сделку с потусторонними силами и призвал себе на помощь демона-дворецкого Себастьяна. Согласно их контракту, Сиэле получил полный контроль над адским слугой, а в обмен обязался отдать свою душу, когда условия договора будут исполнены. Вместе они начинают защищать улицы Лондона от криминала и сил зла.

Четвертый сезон «Темного дворецкого» выйдет в 2024 году, то есть спустя десять лет после премьеры последней на данный момент серии шоу. Во время этого долгого перерыва Crunchyroll также выпустила полнометражный фильм, получивший название «Темный дворецкий: Книга Атлантики» (2017).

Режиссером новых серий выступает Кэндзиро Окада, наиболее известный по сериалам «Мартовский лев» и «Истории монстров». Сценарий написал Хироюки Есино, работавший над оригинальными сезонами «Темного дворецкого».

Фото: CloverWorks
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Смотрите, не пропустите: 9 нашумевших фильмов первой половины 2023 года, которые уже есть в сети Смотрите, не пропустите: 9 нашумевших фильмов первой половины 2023 года, которые уже есть в сети Читать далее 4 июля 2023
Вампир Петр Натаров стремится остаться человеком в трейлере второго сезона «Пищеблока» Вампир Петр Натаров стремится остаться человеком в трейлере второго сезона «Пищеблока» Читать далее 3 июля 2023
Вышел дублированный трейлер боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой Вышел дублированный трейлер боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой Читать далее 3 июля 2023
Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Читать далее 4 июля 2023
Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Читать далее 5 июля 2023
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Читать далее 4 июля 2023
Мнения критиков и рядовых зрителей о третьем сезоне «Ведьмака» разделились Мнения критиков и рядовых зрителей о третьем сезоне «Ведьмака» разделились Читать далее 4 июля 2023
Джеки Чан на драйве: Киноафиша приглашает на показ фильма «Круче некуда» Джеки Чан на драйве: Киноафиша приглашает на показ фильма «Круче некуда» Читать далее 3 июля 2023
От «Зловещих мертвецов» до «Чужих»: хоррор-сиквелы, превзошедшие оригиналы От «Зловещих мертвецов» до «Чужих»: хоррор-сиквелы, превзошедшие оригиналы Читать далее 3 июля 2023
Все без ума от «Зимородка»: 7 интересных фактов о нашумевшем турецком сериале Все без ума от «Зимородка»: 7 интересных фактов о нашумевшем турецком сериале Читать далее 3 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше