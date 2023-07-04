Вышел трейлер четвертого сезона аниме-сериала «Темный дворецкий»

Долгожданное продолжение шоу о защитнике Лондона и его слуге из ада выйдет в следующем году.

Компания Crunchyroll поделилась трейлером четвертого сезона аниме-сериала «Темный дворецкий», основанного на одноименной манге Яны Тобосо.

Действие разворачивается в альтернативной Англии XIX века. Сериал повествует о юном графе Сиэле Фантомхайве. Некогда герой был похищен и подвергнут пыткам. Находясь в отчаянии, он заключил сделку с потусторонними силами и призвал себе на помощь демона-дворецкого Себастьяна. Согласно их контракту, Сиэле получил полный контроль над адским слугой, а в обмен обязался отдать свою душу, когда условия договора будут исполнены. Вместе они начинают защищать улицы Лондона от криминала и сил зла.

Четвертый сезон «Темного дворецкого» выйдет в 2024 году, то есть спустя десять лет после премьеры последней на данный момент серии шоу. Во время этого долгого перерыва Crunchyroll также выпустила полнометражный фильм, получивший название «Темный дворецкий: Книга Атлантики» (2017).

Режиссером новых серий выступает Кэндзиро Окада, наиболее известный по сериалам «Мартовский лев» и «Истории монстров». Сценарий написал Хироюки Есино, работавший над оригинальными сезонами «Темного дворецкого».