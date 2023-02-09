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Киноафиша Новости Вышел трейлер анимационного фильма «Обитель зла: Остров смерти»

Вышел трейлер анимационного фильма «Обитель зла: Остров смерти»

9 февраля 2023 15:58
Вышел трейлер анимационного фильма «Обитель зла: Остров смерти»

Новый мультфильм по популярной видеоигровой вселенной выйдет на экраны летом.

Портал IGN эксклюзивно опубликовало тизер анимационного фильма Resident Evil: Death Island («Обитель зла: Остров смерти») — это новая полнометражная картина в рамках популярной видеоигровой вселенной Resident Evil.

Главными героями нового фильма являются персонажи оригинальных игр в лице Леона С. Кеннеди, Криса Редфилда и Джилл Валентайн. По сюжету, Леон и Крис прибывают на всемирно известный тюремный остров Алькатрас, чтобы выяснить, почему все люди, возвращающиеся с него на большую землю, заражены штаммом зомби-вируса. По ходу расследования им вновь приходится столкнуться с ордой живых мертвецов, лизунами и огромным морским чудищем, напоминающем монстра Дель Лаго из Resident Evil 4.

При этом оба героя работают независимо друг от друга: Леон выполняет приказ отдела по обеспечению безопасности антибиотеррористического агентства США, в то время как Крис выступает представителем международного агентства по оценке биотеррористической угрозы. Судя по всему, интересы их ведомств не раз столкнутся во время выполнения этой опасной миссии. В конце ролика показано, что в картине появится Джилл, но какую именно роль она сыграет в истории, пока неизвестно.

Resident Evil: Death Island станет уже четвертым проектом серии Prime Continuity. Кроме него, в эту линейку также входят мультфильмы «Обитель зла: Бесконечная тьма» от Netflix, «Обитель зла: Вырождение», «Обитель зла: Проклятие» и «Обитель зла: Вендетта». Серия фильмов Пола У. С. Андерсона с Миллой Йовович, картина «Обитель зла: Раккун-Сити» и недавний игровой сериал от того же Netflix в Prime Continuity не входят.

Премьера Resident Evil: Death Island состоится этим летом. Точная дата еще неизвестна.

Фото: Sony Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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