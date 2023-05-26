Вышел тизер французского мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка»

Кинопрокатная компания Capella Film опубликовала дублированный тизер французского приключенческого мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка». Картина является сиквелом ленты «Дозор джунглей» (2017), основанной на сериале «Отряд джунглей спешит на помощь».

По сюжету, неизвестный могущественный злодей покрывает тропические джунгли загадочной пеной, взрывающейся при первом же контакте с водой. В скором времени в эти края должен прийти сезон дождей. Это значит, что вся природа вокруг будет полностью уничтожена, если срочно что-то не предпринять. Стремясь спасти свой дом от разрушения, пингвин Моррис собирает разношерстную команду животных и отправляется в большое приключение наперегонки со временем, чтобы отыскать способ избавиться от пены.

Режиссерами выступили Лоран Брю, Янник Мулен и Бенуа Сомвиль, ранее работавшие вместе над картиной «Маугли дикой планеты». Сценарий мультфильма был написан создателями оригинального «Дозора джунглей» Давидом Ало, Эриком Тости и Жаном-Франсуа Тости.

Премьера «Дозора джунглей: Кругосветка» состоится в августе этого года. Точная дата пока не анонсирована.