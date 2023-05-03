Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "14+: Продолжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел тизер «Дюны 2», предваряющий полноценный трейлер

Вышел тизер «Дюны 2», предваряющий полноценный трейлер

3 мая 2023 10:51
Вышел тизер «Дюны 2», предваряющий полноценный трейлер

Премьера первого большого ролика состоится уже сегодня.

Компания Warner Bros. выпустила дебютный тизер фантастического боевика «Дюна 2».

К своим ролям в сиквеле вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Хавьер Бардем и другие. К ним присоединились Флоренс Пью («Чудо»), Остин Батлер («Элвис»), Леа Сейду («Притупления будущего»), Сухейла Якуб («Шагни вперед») и Кристофер Уокен («Разделение»).

Фильм расскажет о становлении Пола Атрейдеса (Шаламе) в качестве лидера фременов и его восстанию против императора-падишаха Шаддама IV (Уокен) с целью вернуть мир на пустынную планету Арракис и отомстить за смерть своего отца Лето (Оскар Айзек). В тизере некий фремен устанавливает посреди пустыни устройство для привлечения песчаного червя, намереваясь оседлать легендарного зверя. Затем на экране поочередно появляются лица ключевых персонажей. Среди них можно увидеть и уже знакомых героев, таких как Чани (Зендея) и Гурни Халлек (Бролин), так и новых действующих лиц, например, принцессу Ирулан Коррино (Пью) и бритоголового Фейда-Рауту Харконнена (Батлер).

Режиссером фильма вновь выступает Дени Вильнев, наиболее известный по картинам «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие». Он обещает, что сиквел превзойдет оригинальную ленту во всех отношениях:

«Дюна 2» — это более насыщенная действием картина. Это эпический фильм о войне, гораздо более масштабный, гораздо более динамичный».

«Дюна 2» выйдет 3 ноября 2023 года.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Читать далее 29 апреля 2023
В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов Читать далее 1 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Читать далее 29 апреля 2023
Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Читать далее 1 мая 2023
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов Читать далее 2 мая 2023
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года Читать далее 1 мая 2023
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Читать далее 28 апреля 2023
Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы» Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы» Читать далее 3 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов Читать далее 30 апреля 2023
Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Читать далее 3 мая 2023
Related video