Вышел тизер «Дюны 2», предваряющий полноценный трейлер

Компания Warner Bros. выпустила дебютный тизер фантастического боевика «Дюна 2».

К своим ролям в сиквеле вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Хавьер Бардем и другие. К ним присоединились Флоренс Пью («Чудо»), Остин Батлер («Элвис»), Леа Сейду («Притупления будущего»), Сухейла Якуб («Шагни вперед») и Кристофер Уокен («Разделение»).

Фильм расскажет о становлении Пола Атрейдеса (Шаламе) в качестве лидера фременов и его восстанию против императора-падишаха Шаддама IV (Уокен) с целью вернуть мир на пустынную планету Арракис и отомстить за смерть своего отца Лето (Оскар Айзек). В тизере некий фремен устанавливает посреди пустыни устройство для привлечения песчаного червя, намереваясь оседлать легендарного зверя. Затем на экране поочередно появляются лица ключевых персонажей. Среди них можно увидеть и уже знакомых героев, таких как Чани (Зендея) и Гурни Халлек (Бролин), так и новых действующих лиц, например, принцессу Ирулан Коррино (Пью) и бритоголового Фейда-Рауту Харконнена (Батлер).

Режиссером фильма вновь выступает Дени Вильнев, наиболее известный по картинам «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие». Он обещает, что сиквел превзойдет оригинальную ленту во всех отношениях:

«Дюна 2» — это более насыщенная действием картина. Это эпический фильм о войне, гораздо более масштабный, гораздо более динамичный».

«Дюна 2» выйдет 3 ноября 2023 года.