Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по сериалу «Металлопокалипсис»

Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по сериалу «Металлопокалипсис»

23 июня 2023 16:55
Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по сериалу «Металлопокалипсис»

Долгожданное продолжение истории о противостоянии рокеров и высшего зла выйдет в августе.

Студия Warner Bros. представила трейлер полнометражного продолжения культового анимационного сериала «Металлопокалипсис», получившего название «Металлопокалипсис: Реквием роковой звезды».

По сюжету, фронтмен хэви-мэталл группы Dethklok Нэйтан Эксплоужен узнает о том, что к Земле приближается смертоносная роковая звезда, сулящая гибель всему человечеству. Музыкант давно отошел от дел, погрузившись в свои травмирующие воспоминания, но ради родной планеты он вновь берет в руки гитару и отправляется спасать мир. Единственный способ остановить Роковую Звезду — исполнить «Песню спасения», ноты которой неизвестны никому. Нэйтану предстоит преодолеть свои страхи, вновь собрать вместе старых музыкальных товарищей и сойтись в битве с высшим злом.

Режиссером мультфильма выступил Марк Брукс, работавший над оригинальным сериалом, а также шоу «Город лунного луча» и «Мама назвала меня шерифом».

Премьера «Металлопокалипсиса: Реквием роковой звезды» состоится на цифровых платформах и Blu-ray 22 августа.

Создатели картины также выпустят два музыкальных альбома к фильму. Первый из них, Dethalbum IV, выйдет в свет вместе с картиной и будет включать в себя песни Dethklok, написанные группой за десять лет, прошедших с момента окончания оригинального сериала. Релиз второго альбома, включающего в себя саундтрек фильма, состоится 25 августа.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Читать далее 21 июня 2023
Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Читать далее 21 июня 2023
Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Читать далее 23 июня 2023
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Читать далее 22 июня 2023
Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Читать далее 22 июня 2023
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Читать далее 23 июня 2023
Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Читать далее 23 июня 2023
Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Читать далее 22 июня 2023
Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Читать далее 21 июня 2023
Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Читать далее 23 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше