Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по сериалу «Металлопокалипсис»

Студия Warner Bros. представила трейлер полнометражного продолжения культового анимационного сериала «Металлопокалипсис», получившего название «Металлопокалипсис: Реквием роковой звезды».

По сюжету, фронтмен хэви-мэталл группы Dethklok Нэйтан Эксплоужен узнает о том, что к Земле приближается смертоносная роковая звезда, сулящая гибель всему человечеству. Музыкант давно отошел от дел, погрузившись в свои травмирующие воспоминания, но ради родной планеты он вновь берет в руки гитару и отправляется спасать мир. Единственный способ остановить Роковую Звезду — исполнить «Песню спасения», ноты которой неизвестны никому. Нэйтану предстоит преодолеть свои страхи, вновь собрать вместе старых музыкальных товарищей и сойтись в битве с высшим злом.

Режиссером мультфильма выступил Марк Брукс, работавший над оригинальным сериалом, а также шоу «Город лунного луча» и «Мама назвала меня шерифом».

Премьера «Металлопокалипсиса: Реквием роковой звезды» состоится на цифровых платформах и Blu-ray 22 августа.

Создатели картины также выпустят два музыкальных альбома к фильму. Первый из них, Dethalbum IV, выйдет в свет вместе с картиной и будет включать в себя песни Dethklok, написанные группой за десять лет, прошедших с момента окончания оригинального сериала. Релиз второго альбома, включающего в себя саундтрек фильма, состоится 25 августа.