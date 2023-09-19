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Киноафиша Новости Вышедшая нелегально «Барби» стала лидером российского проката

Вышедшая нелегально «Барби» стала лидером российского проката

19 сентября 2023 16:56
Вышедшая нелегально «Барби» стала лидером российского проката

Картина, чья мировая премьера состоялась еще в июле, смогла значительно превзойти в РФ все другие новинки.

Несмотря на почти двухмесячную задержку, вышедший нелегальным образом в российский мировой хит «Барби» смог продемонстрировать довольно впечатляющий старт. По информации портала «Бюллетень кинопрокатчика», за первые дни в России картина Греты Гервиг заработала свыше 120 млн рублей.

В действительности этот показатель может быть существенно больше, потому что далеко не все пиратские сеансы можно отследить. Если же учитывать факт ограниченного количества копий, то этот результат выглядит еще более впечатляющим.

Что касается американского проката, то на минувшей неделе «Барби» смогла обойти на домашней арене первую часть «Мстителей» и стать одиннадцатым фильмом в чарте самых кассовый релизов США — сейчас в активе хита с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях $625,9 млн. Мировой бокс-офис составляет к настоящему моменту $1,417,7 млрд.

В официальном же отечественном прокате условное первое место заняла молодежная мелодрама «После. Навсегда» с выручкой 85 млн рублей, а на втором месте расположился авантюрный триллер «Искусство по понятиям» с Умой Турман и Сэмюэлом Л.Джексоном — 19 млн за выходные. Дальше по списку идет нашумевший драматический экшен с Джимом Кэвизелом «Звук свободы» — 13 млн рублей.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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