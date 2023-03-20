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Киноафиша Новости Выпуск мини-сериала Marvel «Секретное вторжение» откладывается

Выпуск мини-сериала Marvel «Секретное вторжение» откладывается

20 марта 2023 16:56
Выпуск мини-сериала Marvel «Секретное вторжение» откладывается

На сервисе Disney+ исчезла дата выхода.

Новый масштабный мини-сериал Marvel Studios «Секретное вторжение» может быть вновь отсрочен. Такая теория появилась после того, как на стриминговом сервисе Disney+ в блоке свежих релизов у проекта с Сэмюэлом Л. Джексоном изменился статус — с весны этого года на «скоро на экранах». Официального подтверждения о задержке пока нет, но, учтивая обновленную стратегию студий по отсрочке контента, дело может обернуться очередным переносом.

Не исключено, что на данный исход мог частично повлиять прохладный прием «Человека-муравья и Осы: Квантомания», но в целом тенденция возникла после возвращение на пост главы компании Disney Боба Айгера. Вместе с президентом Marvel Кевином Файги он намерен сделать в первую очередь упор на качество, а не на количество, поэтому график намеченных проектов MCU теперь должен растянуться. Подобное уже произошло с блокбастером «Марвелы» и вторым сезоном мультсериала «Что, если…?». Также, по слухам, кинокомпания отодвинет на 2024 год премьеры мини-сериалов «Эхо» и «Железное сердце».

Портал The Direct предполагает, что, если «Секретное вторжение» действительно будет отложено, скорее всего, шоу о противостоянии Ника Фьюри с расой скруллов займет премьерный слот второго сезона «Локи», который должен выйти этим летом. На сайте Disney+ телекомикс с Томом Хиддлстоном в главной роли также имеет неоднозначный ярлык «скоро».

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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