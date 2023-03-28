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Второй сезон «Шершней» стал рекордсменом канала Showtime

28 марта 2023 15:43
Второй сезон «Шершней» стал рекордсменом канала Showtime

Аудитория шоу возросла более чем в 2 раза по сравнению с премьерой первого сезона.

Второй сезон сериала «Шершни» поставил рекорд по популярности среди всех проектов телеканала Showtime. Согласно данным Nielsen, comScore и самого Showtime, премьера продолжения шоу, состоявшаяся 26 марта, собрала у экранов почти 2 млн зрителей на разных платформах, что является беспрецедентным результатом для канала.

Showtime также поделился информацией о том, что дебют новой серии «Шершней» стал самой успешной премьерой второго сезона для канала за последние десять лет. Аудитория шоу значительно возросла по сравнению с первым сезоном на всех платформах: прирост зрителей относительно премьеры первой серии первого сезона составил 110%, а относительно премьеры финальной серии первого сезона — 40%.

В актерский состав сериала входят Кристина Риччи («Уэнсдэй»), Мелани Лински («Одни из нас»), Тони Сайпресс («Булл»), Джульетт Льюис («Я знаю, что это правда»), Джасмин Савой Браун («Крик») и другие. Шоураннерами выступают Эшли Лайл («Древние») и Барт Никерсон («Нарко»).

«Шершни» повествуют о женской школьной команде по футболу, попавшей в авиакатастрофу в лесах Онтарио. Очутившись один на один с дикой природой, девушки начинают стремится выжить любыми средствами, что приводит их к каннибализму. Во втором сезоне героиням приходится переживать суровую зиму, из-за чего обостряются отношения внутри их группы. Параллельно показана судьба выживших спустя много лет после катастрофы.

Премьера следующего эпизода второго сезона «Шершней» состоится 2 апреля.

Фото: Showtime
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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