Вторая часть мюзикла «Злая» получила дату выхода в прокат

Вторая часть музыкальной фэнтезийной дилогии «Злая», являющейся своеобразным приквелом «Удивительного волшебника из страны Оз», обрела официальную дату премьеры. По данным Deadline, студия Universal Pictures выпустит сиквел в кинотеатры 26 ноября 2025 года. Первый фильм, съемки которого сейчас в самом разгаре, выйдет годом ранее — 27 ноября 2024 года.

Постановкой обоих картин руководит Джон М. Чу — режиссер «На высоте мечты», «Безумно богатых азиатов», «Иллюзии обмана 2» и блокбастера «G.I. Joe: Бросок кобры 2». Ведущих героинь воплощают Ариана Гранде («Не смотрите наверх») и Синтия Эриво («Гарриет»).

В основу фильма лег роман Грегори Магвайра, по мотивам которого был поставлен невероятно популярный бродвейский мюзикл. В центре сюжета — будущая злая ведьма Запада Эльфаба (Эриво) и добродушная ведьма Севера Глинда (Гранде). В картине будет показана история их сестринских взаимоотношений и то, как они влияют друг на друга. На фоне темных сил, предрассудков и угнетений выбор, который они сделают, кардинальным образом изменит положение вещей внутри страны Оз. В актерский состав первой части также вошли Джефф Голдблюм, Джонатан Бэйли, Мишель Йео, Боуэн Янг и Бронвин Джеймс.