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Киноафиша Новости Вторая часть мюзикла «Злая» получила дату выхода в прокат

Вторая часть мюзикла «Злая» получила дату выхода в прокат

21 июня 2023 14:11
Вторая часть мюзикла «Злая» получила дату выхода в прокат

Сиквел выйдет ровно через год после релиза первой части.

Вторая часть музыкальной фэнтезийной дилогии «Злая», являющейся своеобразным приквелом «Удивительного волшебника из страны Оз», обрела официальную дату премьеры. По данным Deadline, студия Universal Pictures выпустит сиквел в кинотеатры 26 ноября 2025 года. Первый фильм, съемки которого сейчас в самом разгаре, выйдет годом ранее — 27 ноября 2024 года.

Постановкой обоих картин руководит Джон М. Чу — режиссер «На высоте мечты», «Безумно богатых азиатов», «Иллюзии обмана 2» и блокбастера «G.I. Joe: Бросок кобры 2». Ведущих героинь воплощают Ариана Гранде («Не смотрите наверх») и Синтия Эриво («Гарриет»).

В основу фильма лег роман Грегори Магвайра, по мотивам которого был поставлен невероятно популярный бродвейский мюзикл. В центре сюжета — будущая злая ведьма Запада Эльфаба (Эриво) и добродушная ведьма Севера Глинда (Гранде). В картине будет показана история их сестринских взаимоотношений и то, как они влияют друг на друга. На фоне темных сил, предрассудков и угнетений выбор, который они сделают, кардинальным образом изменит положение вещей внутри страны Оз. В актерский состав первой части также вошли Джефф Голдблюм, Джонатан Бэйли, Мишель Йео, Боуэн Янг и Бронвин Джеймс.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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