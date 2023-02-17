Вслед за афазией у Брюса Уиллиса развилась деменция

Семья Брюса Уиллиса сообщила печальную новость о том, что 67-летнему актеру был поставлен новый диагноз — лобно-височная деменция. Ранее у Уиллиса была обнаружена афазия, однако теперь из-за развития заболевания врачи смогли сделать более точное заключение.

Родные актера поделились информацией о его здоровье на сайте Ассоциации лобно-височной дегенерации и в своих социальных сетях:

«С тех пор как весной 2022 года мы объявили, что Брюс болен афазией, его состояние ухудшилось, и теперь мы смогли получить конкретный диагноз — лобно-височная деменция (также известная, как ЛВД). К сожалению, проблемы с коммуникацией — лишь один из многих симптомов болезни, с которыми ежедневно сталкивается Брюс. Хотя мы опечалены этим известием, знание четкого диагноза стало для нас большим облегчением».

Лобно-височная деменция, которая часто диагностируется в более раннем возрасте, чем другие формы деменции (как правило, до 60 лет), может характеризоваться изменениями личности, затруднениями в речи и нарушениями в двигательной системе человека. По данным клиники Mayo, именно это заболевание становится причиной от 10% до 20% всех случаев развития деменции. На данный момент способов лечения ЛВД не существует, но семья актера надеется, что в ближайшем будущем ситуация изменится.

Актерская карьера Уиллиса началась в начале 1980-х с ролей в фильмах «Свидание вслепую», «Закат» и «Возвращение Бруно». В 1988 году он прославился на весь мир благодаря культовому боевику «Крепкий орешек». После этого Уиллис снялся во множестве картин, ставших классикой кино, таких как «Криминальное чтиво», «Пятый элемент», «Шестое чувство» и других. За 40 лет работы в индустрии фильмы с участием актера собрали в мировом прокате более $5 млрд. Он также получил пять номинаций на премию «Золотой глобус» и три номинации на «Эмми».