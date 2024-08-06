Вселенная «Игры престолов» пополнится еще несколькими шоу — и их больше, чем можно себе представить

“Игра престолов” официально завершилась (с громким неодобрением фанатов) 5 лет назад, но вселенная Джорджа Мартина все еще может многое предложить потенциальному зрителю — и на этот раз не все будет вращаться вокруг Таргариенов и их борьбы за власть в Вестеросе.

Помимо приквела “Дом Дракона”, второй сезон которого подошел к концу буквально вчера, HBO официально запустила в работу следующий спин-офф “Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь” — однако даже здесь список далек от своего конца и, вероятнее всего, расширится в ближайшие пару лет.

Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь

Пока работа над третьим сезоном “Дома Дракона” и первым сезоном “Рыцаря Семи Королевств” кипит, HBO не расслабляется и параллельно все активнее двигает новые спин-оффы к их неминуемому релизу.

Согласно последней информации, студия усердно трудится над сериалом, который пока что носит название “Морской змей” и расскажет о жизни молодого Корлиса Велариона, правителе Дрифтмарка и соратнике Рейниры Таргариен.

Другой сиквел с рабочим названием “Aegon’s Conquest” еще больше углубится в прошлое Вестероса и сфокусируется на завоеваниях Эйгона Таргариена.

Еще один спин-офф “10 000 кораблей” даст зрителю шанс узнать больше об истории других властных семей Вестероса, в частности дома Мартеллов, чьи завоевания начались с прихода принцессы Нимерии, королевы ройнаров и владычицы Дорна.

Наконец, следующий сиквел “Золотая империя И-Ти”, который станет мультсериалом, будет посвящен могущественной империи Эссоса.

На сегодняшний день в разработке у HBO находятся еще два шоу, однако студия пока что предпочитает о них не распространяться.