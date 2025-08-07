Время жестокости и мрака: вышел трейлер хоррора «Астрал. Заклятие мертвых»

Кинопрокатная компания RWV Film выпустила дублированный трейлер турецкого мистического хоррора «Астрал. Заклятие мертвых», который стартует в российских кинотеатрах 21 августа.

По сюжету, пойдя на страшную сделку с мафией, Кемаль вынужденно бросает работу и сбегает. Вместе со своей семьей он поселяется в особняке, который принадлежит его хозяину. Дом в дальнейшем превращается во вместилище сверхъестественных ужасов — это следствие проклятия, которое Кемаль навлекает на себя, чтобы спасти свою дочь. Важную роль в происходящем также играет мать Кемаля по имени Лала, разум которой разрушается болезнью Альцгеймера. На помощь Кемалю и его родным приходит Мераль, но в действительности она преследует иную цель — провести зловещий ритуал, начатый в Черную Луну в 2018 году.

Снял картину по собственному сценарию режиссер Алпер Местчи. Как нетрудно догадаться, этот проект не имеет отношения к американским франшизам «Астрал» и «Заклятие». Это седьмая часть турецкой хоррор-линейки под названием Siccîn. Это слово имеет два значения: 1) книга, в которой записаны все деяния грешников»; 2) тюрьма для проклятых.