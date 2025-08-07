Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Время жестокости и мрака: вышел трейлер хоррора «Астрал. Заклятие мертвых»

Время жестокости и мрака: вышел трейлер хоррора «Астрал. Заклятие мертвых»

7 августа 2025 20:16
Время жестокости и мрака: вышел трейлер хоррора «Астрал. Заклятие мертвых»

Ужастик и страшном ритуале.

Кинопрокатная компания RWV Film выпустила дублированный трейлер турецкого мистического хоррора «Астрал. Заклятие мертвых», который стартует в российских кинотеатрах 21 августа.

По сюжету, пойдя на страшную сделку с мафией, Кемаль вынужденно бросает работу и сбегает. Вместе со своей семьей он поселяется в особняке, который принадлежит его хозяину. Дом в дальнейшем превращается во вместилище сверхъестественных ужасов — это следствие проклятия, которое Кемаль навлекает на себя, чтобы спасти свою дочь. Важную роль в происходящем также играет мать Кемаля по имени Лала, разум которой разрушается болезнью Альцгеймера. На помощь Кемалю и его родным приходит Мераль, но в действительности она преследует иную цель — провести зловещий ритуал, начатый в Черную Луну в 2018 году.

Снял картину по собственному сценарию режиссер Алпер Местчи. Как нетрудно догадаться, этот проект не имеет отношения к американским франшизам «Астрал» и «Заклятие». Это седьмая часть турецкой хоррор-линейки под названием Siccîn. Это слово имеет два значения: 1) книга, в которой записаны все деяния грешников»; 2) тюрьма для проклятых.

Фото: RWV Film
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Читать дальше 19 августа 2025
Сурикат разыскивает голубой цветок в трейлере мультфильма «Тафити. Приключения на краю света» Сурикат разыскивает голубой цветок в трейлере мультфильма «Тафити. Приключения на краю света» Читать дальше 20 августа 2025
«Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья «Это уже обычай. Традиция. Я бы сказал — ритуал»: как хорроры обыгрывают реальные обряды и поверья Читать дальше 20 августа 2025
Колин Фаррелл идет ва-банк в трейлере фильма «Баллада о маленьком игроке» Колин Фаррелл идет ва-банк в трейлере фильма «Баллада о маленьком игроке» Читать дальше 19 августа 2025
Вышел трейлер хоррора «Хороший мальчик», снятого с точки зрения собаки Вышел трейлер хоррора «Хороший мальчик», снятого с точки зрения собаки Читать дальше 19 августа 2025
Лили Джеймс производит революцию в онлайн-знакомствах в трейлере байопика «Свайпнуть» Лили Джеймс производит революцию в онлайн-знакомствах в трейлере байопика «Свайпнуть» Читать дальше 18 августа 2025
Джуд Лоу и Джейсон Бейтман оказываются в долгах в трейлере триллера «Черный кролик» Джуд Лоу и Джейсон Бейтман оказываются в долгах в трейлере триллера «Черный кролик» Читать дальше 20 августа 2025
Элла Пернелл входит в Нью-Вегас в трейлере второго сезона Fallout Элла Пернелл входит в Нью-Вегас в трейлере второго сезона Fallout Читать дальше 20 августа 2025
Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Затерянные в золотом фонде: 8 советских шедевров, которые вы еще не видели Читать дальше 20 августа 2025
Состоялась ежегодная Регата Radio Monte Carlo Состоялась ежегодная Регата Radio Monte Carlo Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше