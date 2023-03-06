Восходящая звезда Пол Мескал хочет и дальше сниматься в независимом кино

Всего за несколько лет Пол Мескал превратился из неизвестного дебютанта в одну из главных восходящих звезд Голливуда. После прорывной роли в мини-сериале «Нормальные люди» актер начал сниматься в ярких независимых проектах, что обернулась для него всеобщим признанием и первой номинацией на «Оскар» за роль в семейной драме «Солнце мое». Одновременно с этим режиссер Ридли Скотт доверил ему ведущую роль в сиквеле «Гладиатора», так что сейчас перед Мескалом открылись по-настоящему огромные перспективы. В рамках недавней церемонии «Независимый дух» (Independent Spirit Awards) исполнитель признался порталу IndieWire, что не планирует в будущем завязывать с инди-фильмами:

«Независимый кинематограф — это именно то пространство, где мне наиболее комфортно. Я очень горжусь тем, что могу быть в центре всего этого. Мне нравится «Солнце мое» и я люблю режиссера Шарлотту Уэллс, а также свою юную партнершу Фрэнки Корио».

Мескал считает, что многочисленные номинации ленты на кинонаграды являются ярким свидетельством неугасающего интереса людей к авторскому кино:

«Награды — это действительно классный побочный эффект создания фильма, который нравится людям. Важно помнить, что причина, по которой все это происходит, заключается в неугасающем интересе аудитории смотреть авторское кино».

В апреле актера можно будет увидеть в экранизации мюзикла «Кармен», после чего он появится в научно-фантастическом триллере Гарта Дэвиса «Враг» и драме «Незнакомцы», но это далеко не весь список его ближайших проектов. Релиз «Гладиатора 2» намечен на 22 ноября 2024 года.