Вооруженная Бри Ларсон и Джейсон Момоа в модной куртке: появились первые кадры из «Форсажа 10»

Журнал Empire опубликовал несколько эксклюзивных кадров из десятой части «Форсажа».

К своим ролям в продолжении популярной гоночной франшизы вернулись Вин Дизель («Черная дыра»), Мишель Родригес («Аватар»), Джордана Брюстер («Американская история преступлений»), Тайриз Гибсон («Морбиус») и Джон Сина («Миротворец») и другие звезды серии. К ним присоединились Джейсон Момоа («Дюна»), Бри Ларсон («Комната»), Рита Морено («Поющие под дождем») и Даниэла Мелшиор («Отряд самоубийц: Миссия навылет»).

На первом из трех опубликованных изображений запечатлен злодей Данте (Момоа), разъезжающий по городу на стильном черном мотоцикле. На втором кадре представлена героиня по имени Тесс (Ларсон). Женщина стоит в темном баре и с удивленным выражением лица угрожает кому-то дробовиком. Наконец, на третьем изображении мы видим неизменного главного героя франшизы и патриарха семейства Торетто Доминика (Дизель). Герой стоит около своего любимого автомобиля, черного Dodge Charger.

Постановщиком картины выступил Луи Летерье, создатель фильмов «Иллюзия обмана», «Битва Титанов» и «Невероятный Халк».

«Форсаж 10» выйдет в мировой прокат 19 мая 2023 года.