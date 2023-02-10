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Киноафиша Новости Вооруженная Бри Ларсон и Джейсон Момоа в модной куртке: появились первые кадры из «Форсажа 10»

Вооруженная Бри Ларсон и Джейсон Момоа в модной куртке: появились первые кадры из «Форсажа 10»

10 февраля 2023 11:01
Вооруженная Бри Ларсон и Джейсон Момоа в модной куртке: появились первые кадры из «Форсажа 10»

Продолжение популярной гоночной франшизы выйдет на экраны в мае.

Журнал Empire опубликовал несколько эксклюзивных кадров из десятой части «Форсажа».

К своим ролям в продолжении популярной гоночной франшизы вернулись Вин Дизель («Черная дыра»), Мишель Родригес («Аватар»), Джордана Брюстер («Американская история преступлений»), Тайриз Гибсон («Морбиус») и Джон Сина («Миротворец») и другие звезды серии. К ним присоединились Джейсон Момоа («Дюна»), Бри Ларсон («Комната»), Рита Морено («Поющие под дождем») и Даниэла Мелшиор («Отряд самоубийц: Миссия навылет»).

Вооруженная Бри Ларсон и Джейсон Момоа в модной куртке: появились первые кадры из «Форсажа 10» Вооруженная Бри Ларсон и Джейсон Момоа в модной куртке: появились первые кадры из «Форсажа 10» Вооруженная Бри Ларсон и Джейсон Момоа в модной куртке: появились первые кадры из «Форсажа 10»

На первом из трех опубликованных изображений запечатлен злодей Данте (Момоа), разъезжающий по городу на стильном черном мотоцикле. На втором кадре представлена героиня по имени Тесс (Ларсон). Женщина стоит в темном баре и с удивленным выражением лица угрожает кому-то дробовиком. Наконец, на третьем изображении мы видим неизменного главного героя франшизы и патриарха семейства Торетто Доминика (Дизель). Герой стоит около своего любимого автомобиля, черного Dodge Charger.

Постановщиком картины выступил Луи Летерье, создатель фильмов «Иллюзия обмана», «Битва Титанов» и «Невероятный Халк».

«Форсаж 10» выйдет в мировой прокат 19 мая 2023 года.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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