Военная драма о попаданцах: начались съемки русско-немецкого фильма «Блиндаж»

На днях стартовали съемки новой российской военной драмы о путешествии во времени «Блиндаж». Главные роли в ленте, концептуально напоминающей дилогию «Мы из будущего», сыграли Александр Метелкин («1941. Крылья над Берлином») и немецкий актер Даниэль Литтау («Охотники за сокровищами»).

В центре сюжета — врач скорой помощи по имени Сергей (Метелкин). Его лучший друг Пауль (Литтау) раньше перегонял машины в Россию из Германии. Так они и познакомились. Пауль увлекается антиквариатом. Он ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие, а потом все это продает. Однажды друзья вместе отправляются на раскопки и находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год, где они встречают бойцов, чьи имена еще утром видели на могилах. Осознавая печальную участь новых знакомых, приятели принимают ряд судьбоносных решений, навсегда меняющих их жизни и мировоззрение.

Режиссером выступает Марк Горобец («Желтый глаз тигра»). Сценарий написал Илья Куликов («Снегурочка против всех», «Дракулов», «Полицейский с Рублевки») при участии Владимира Мединского и Олега Смирнова.

Премьера «Блиндажа» намечена на 26 апреля 2024 года.