Виола Дэвис стала обладательницей престижного титула EGOT

Вчера, 5 февраля, Виола Дэвис победила в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми», тем самым став обладательницей престижного и достаточно редкого титула EGOT.

Обладание титулом EGOT означает, что человек как минимум по одному разу стал лауреатом четырех крупнейших американский премий в области культуры — Emmy («Эмми»), Grammy («Грэмми»), Oscar («Оскар») и Tony («Тони»). Хотя сам по себе этот титул существует только неформально, его получение все равно считается признаком наивысших достижений в сфере развлекательных искусств. Не считая Дэвис, за всю историю его смогли добиться 15 человек, из которых в живых на данный момент остались лишь девять. К ним, в частности, относятся Вупи Голдберг, певец Джон Ледженд, композитор Роберт Лопез, а также другие выдающиеся авторы и артисты.

Дэвис начала свой путь к EGOT в 2001 году, когда выиграла премию «Тони» за лучшую женскую роль в пьесе King Hedley II («Король Хедли II»). В 2015 году она получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале канала ABC «Как избежать наказания за убийство». А в 2017 году Дэвис стала обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме Дензела Вашингтона «Ограды».

Наконец, вчера актриса была удостоена «Грэмми» за озвучение собственных мемуаров Finding Me («В поисках меня»), тем самым собрав полный набор наград, необходимых для EGOT. Кроме нее, в борьбе за приз за «Лучший альбом разговорного жанра» участвовали Джейми Фокс (озвучил собственную книгу Act Like You Got Some Sense), Мэл Брукс (озвучил собственную книгу All About Me!: My Remarkable Life in Show Business), Лин-Мануэль Миранда (озвучил книгу Aristotle and Dante Dive Into the Waters of the World Бенджамина Алире Саэнса) и музыкант Questlove (озвучил книгу Music Is History).