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Киноафиша Новости Вин Дизель высказался о возвращении Дуэйна Джонсона в «Форсаж»

Вин Дизель высказался о возвращении Дуэйна Джонсона в «Форсаж»

25 мая 2023 16:02
Вин Дизель высказался о возвращении Дуэйна Джонсона в «Форсаж»

Актер старается создать идеальную рабочую среду.

Несколько лет назад между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном разгорелся серьезный конфликт, в результате которого последний пообещал больше никогда не работать с коллегой. Джонсон сосредоточился на спин-оффе про своего персонажа Люка Хоббса и других проектах. Все попытки Дизеля вернуть его в «Форсаж» оборачивались фиаско, однако в концовке десятой части долгожданное возвращение Скалы все-таки произошло — в сцене после титров Хоббс слышит закадровый голос злодея Джейсона Момоа, обещающего устроить над ним расправу.

Вот как возвращение прокомментировал для Entertainment Tonight Дизель:

«У нас отличный актерский состав. Мы работаем с любовью и стараемся создать такую среду, в которой каждый смог бы проявить себя наилучшим образом. Именно этого хотят актеры — чувствовать, что их поддерживают в создании уникальных персонажей. Героев, которые останутся с нами навсегда. Именно это происходит в нашей франшизе».

Немного ранее режиссер Луи Летерье признался, что сцену с камео Джонсона оперативно отсняли уже после завершения основного производства. Звезду пригласили на просмотр фильма, и он ему понравился. Тогда с ним и договорились. Постановщик не представляет финал франшизы без участия Джонсона и Галь Гадот, которая также вернулась в концовке.

«Форсаж 11» выйдет в 2025 году.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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