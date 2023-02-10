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Киноафиша Новости Вин Дизель сражается за целостность семьи в первом трейлере «Форсажа 10»

Вин Дизель сражается за целостность семьи в первом трейлере «Форсажа 10»

10 февраля 2023 18:46
Вин Дизель сражается за целостность семьи в первом трейлере «Форсажа 10»

Вместе с Торетто и остальными в умопомрачительную гонку отправятся персонажи Джона Сины и Джейсона Стэйтема.

Киностудия Universal Pictures представила долгожданный трейлер «Форсажа 10» полный динамичного экшена и накала страстей. В представленном ролике, который длится почти четыре минуты, зрителей знакомят с новым грозным злодеем в исполнении Джейсона Момоа и демонстрируют массу сцен с сумасшедшими трюками и погонями.

В предстоящем фильме непобедимому гонщику Доминику Торетто (Вин Дизель) и его близким вновь придется сражаться за целостность семьи и благополучие мира. На этот раз противостоять им будет самый грозный антагонист из всех возможных. Во время ограбления в Рио-де-Жанейро много лет назад Торетто и Брайан (Пол Уокер) чуть не убили на мосту загадочного Данте (Джейсон Момоа), а теперь он решает отомстить самым жестоким образом. Дому и его друзьям предстоит отправиться в сумасшедший заезд, чтобы защитить свое наследие и многих невинных людей, потом что теперь ставки высоки как никогда. Вместе с Данте угрожать главным героям будет кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон), задумавшая очередной коварный план.

В многочисленный актерский состав десятой части вошли Мишель Родригес, Бри Ларсон, Даниэла Мелшиор, Алан Ричсон, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Лудакрис, Джордана Брюстер, Хелен Миррен, Майкл Рукер, Скотт Иствуд, Рита Морено, Карди Би, Сон Ган, а также Джон Сина и Джейсон Стэйтем, об участии которых стало известно только сегодня. Режиссером блокбастера, чей бюджет, по слухам, достиг $340 млн, выступает постановщик «Невероятного Халка» и «Битвы Титанов» Луи Летерье.

Премьера «Форсажа 10» намечена на 19 мая.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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