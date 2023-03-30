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Киноафиша Новости Вин Дизель не может представить окончание «Форсажа» без прощания с героем Пола Уокера

Вин Дизель не может представить окончание «Форсажа» без прощания с героем Пола Уокера

30 марта 2023 17:07
Вин Дизель не может представить окончание «Форсажа» без прощания с героем Пола Уокера

Актер также заявил, что ориентируется на желания и чувства фанатов в работе над финальными частями серии.

Вин Дизель заявил, что франшиза «Форсаж» не может закончиться без достойного прощания с персонажем Брайаном О’Коннoром, роль которого ранее исполнял покойный Пол Уокер. В новом интервью для журнала Total Film Дизель сказал:

«В 2013 году, когда весь мир переживал горе от его смерти, студия приняла очень смелое и правильное решение сохранить жизнь Брайану О’Коннору. Вот что я скажу вам, ничего не спойлеря: я не могу представить, чтобы эта сага закончилась без того, чтобы по-настоящему попрощаться с Брайаном О’Коннором».

После смерти Уокера О’Коннор вновь появился на экране в «Форсаже 7», где его образ был создан с помощью цифровых технологий и родных братьев актера, Калеба и Коуди. Герой также появится во сценах флешбэков в будущем «Форсаже 10». Однако режиссер фильма Луи Летерье исключил возможность повторного использования технологий с целью полноценно вернуть О’Коннора в сюжет.

Дизель добавил, что во время разработки финальных частей гоночной серии он ориентировался на запросы фанатов:

«Я провел много времени, прислушиваясь к фанатам, чтобы понять, чего они хотят и каковы их чувства. Я просто хотел увидеть с высоты птичьего полета, как закончить сагу достойно и целостно. Все это привело нас к этой точке».

Летерье же в свою очередь заявил, что сюжет финальных частях франшизы будет еще напряжение, чем раньше:

«В этом и состоит вся прелесть того, что я приближаюсь к финалу франшизы: мне не нужно говорить, что эти персонажи будут жить вечно. Может и не будут, потому что это финал. Только в концовках вестернов ковбои уходят в закат. Наш случай определенно иной. Это дало мне некоторую свободу для того, чтобы поднять уровень напряжения еще выше, чем раньше».

«Форсаж 10» выйдет на экраны 19 мая. Фильм станет лишь первой из двух заключительных частей франшизы. Дата премьеры финальной одиннадцатой части пока неизвестна.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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