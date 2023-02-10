Вин Дизель хочет, чтобы в следующей части «Форсажа» сыграл Роберт Дауни — младший

По его задумке, звезда фильмов Marvel мог бы сыграть героя, полностью противоположного во взглядах Доминику Торетто.

Вин Дизель хотел бы, чтобы Роберт Дауни — младший присоединился к актерскому составу заключительной одиннадцатой части франшизы «Форсаж». Об этом звезда популярной гоночной серии заявил в интервью Variety на премьере трейлера «Форсажа 10».

Дизель считает, что Дауни-младший мог бы исполнить роль персонажа, который был бы антиподом Доминика Торетто:

«Я не хочу слишком многого рассказывать вам о том, что мы планируем делать в будущем, но у нас есть персонаж, который является полной противоположностью Доминика: он стремится популяризировать беспилотные автомобили, управляемые искусственным интеллектом, и философию лишения людей свободы. Этот человек верит в такую картину будущего, и это прямо противоречит менталитету Торетто».

Когда Дизеля спросили, разговаривал ли он с Дауни-младшим о его участии в проекте, тот лишь в шутливом тоне ответил:

«Как ты смеешь задавать мне вопросы перед всеми этими людьми? У меня есть гордость и достоинство».

Мнением о том, какого актера следует пригласить в следующую часть «Форсажа», также поделилась Мишель Родригес, которая исполняет роль возлюбленной Торетто, Летти:

«Как зовут парня из этих потрясающих фильмов о Джейсоне Борне? Точно, Мэтт Дэймон! Я чертовски хочу пригласить Мэтта Дэймона. Мэтт Дэймон, если ты это смотришь, то подумай о том, чтобы сняться в «Форсаже». У нас уже играют четыре лауреата «Оскара». И ты тоже обладатель «Оскара»!».

«Форсаж 10» выйдет в мировой прокат 19 мая 2023 года.