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Киноафиша Новости Видеоигра Stray о коте в киберпанк-городе получит экранизацию

Видеоигра Stray о коте в киберпанк-городе получит экранизацию

6 сентября 2023 15:23
Видеоигра Stray о коте в киберпанк-городе получит экранизацию

Создатели планируют выпустить «величайший фильм в жанре хоуп-панк».

Как передает Variety, студия Annapurna запустила в разработку анимационный фильм на основе признанной видеоигры Stray, вышедшей в 2022 году. В Stray игрок управляет оснащенным дроном уличным котом, который пытается выжить в мире, населенным роботами и другими машинами.

Экранизация Stray была анонсирована Робертом Бейрдом, представляющим анимационный отдел Annapurna. В беседе с Entertainment Weekly он сказал:

«Это игра обо всем, что делает нас людьми, но при этом в ней нет людей. Это бадди-комедия о коте и роботе, чьи отношения исполнены веселой динамики. Здесь присутствует комедийная составляющая, но в этом фильме не будет ни одного человека. Думаю, это одна из причин, по которой эта игра стала невероятно популярной. Вы смотрите на мир с точки зрения очаровательного кота».

Бейрд добавил, что предстоящий мультик будет выполнен в эстетике хоуп-панка, которому свойственны позитивность, доброта и оптимизм, используемые в качестве бунтарского оружия.

«Мне нравится термин «хоуп-панк». Думаю, если мы сделаем эту адаптацию должным образом, то это будет первый и величайший фильм в жанре хоуп-панк в истории», — отметил Бейрд.

В последнее время экранизации видеоигр пользуются большой популярностью и добиваются коммерческого успеха — например, хит мирового проката «Братья Супер Марио в кино» и сериал «Одни из нас», получивший в этом году множество номинаций на «Эмми».

Пока не получившую название киноадаптацию Stray снимет Ник Бруно, до этого выступивший режиссером фэнтезийного мультфильма «Нимона» по одноименным комиксам.

Фото: Annapurna
Елена Королева
Елена Королева
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