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Киноафиша Новости Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби

Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби

10 июля 2023 15:22
Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби

Райану Гослингу прочат номинацию на «Оскар».

Премьера «Барби» с Марго Робби состоится лишь на следующей неделе, однако картину уже показали избранным критикам и, судя по реакциям из соцсетей, у режиссера Греты Гервиг получилась по-настоящему веселая и остроумная комедия. В обзорах хвалят как центральную звезду, так и весь актерский состав, но больше всех журналистам понравился Райан Гослинг в образе Кена. Некоторые даже всерьез прочат ему номинацию на «Оскар». Ниже приведены короткие отзывы:

Джозеф Декельмайер, Screen Rant:

«Барби» поймала меня врасплох, и это в наилучшем смысле. Получился веселый и остроумный, а также по-хорошему напыщенный фильм. Грета Гервиг точно метит в цель и отбивает хоум-ран. Игра Марго Робби великолепна, а Райан Гослинг и Симу Лю непрестанно веселят. Весь актерский состав прекрасен!».

Перри Немирофф, Collider:

«В плане сюжета у меня смешанные чувства. В фильме отлично показана история путешествия Барби в исполнении Марго Робби, но там есть и другие персонажи со своими сюжетными арками. Им бы не помешало больше экранного времени, чтобы полностью раскрыться».

Джейми Джирак, Comic Book:

«Не могу выйти из сети без упоминания, что «Барби» на данный момент является моим любимым фильмом нынешнего года. Каким-то немыслимым образом Грете Гервиг удалось превзойти все мои ожидания. Она чудесно справилась с положительной и отрицательной стороной Барби. И да, вручите уже Райану Гослингу номинацию на «Оскар». Я абсолютно серьезно!».

Кэти Стефан, Variety:

«Барби» — идеальное кино. Грета Гервиг дает подробный комментарий о том, каково быть женщиной, окружая его фееричным и вызывающим громкий смех сумбуром. Тут блистает весь актерский состав, но особенно хороши Марго Робби и Райан Гослинг. Они были словно рождены для этих ролей».

Кайл Бьюкенен, The New York Times:

«Развернутый комментарий о «Барби» еще впереди, но главное, что хочется подчеркнуть сейчас, — не могу поверить, что Грете Гервиг это сошло с рук! (пишу с искренним восхищением)».

Кинотеатральный релиз «Барби» намечен на 21 июля.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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