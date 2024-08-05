Верните мой 2008: 15 лучших мемов по "Сумеркам" (если вам за 30, вы точно оцените №4)

Если вы ещё не почувствовали себя старым, сейчас мы добавим красок: только представьте, что первый фильм по "Сумеркам" – вот тот, с которого началась всеобщая истерика по Роберту Паттинсону, а мир прочно поделился на "команду Эдварда" и "команду Джейкоба", – вышел шестнадцать лет назад. Шестнадцать.

Прочувствовали?

Поэтому и мемы в нашей подборке соответствующие – для тех, кому шестнадцать было как раз в теперь уже далёком 2008, а теперь – глубоко за тридцать. Ностальгические и жизненные. А на №13 после прошедшего июля понимающе вздохнёт вся страна.