«Великий блокбастер 2026 года»: наконец-то сняли достойную замену «Интерстеллару» — Гослинг в космосе покорил критиков

1 марта 2026 07:20
Ожидания резко взлетели вверх.

За месяц до официальной премьеры в соцсетях появились первые реакции на «Проект "Конец света"» — новую научно-фантастическую ленту с Райаном Гослингом. И судя по тону комментариев, Amazon может смело готовить место на полке для наград.

Картину сняли Фил Лорд и Кристофер Миллер, те самые ребята, которые подарили нам «Человека-паука: Через вселенные». В основу лег роман Энди Вейера, автора «Марсианина», а сценарий написал Дрю Годдард — и это уже само по себе звучит как гарантия качества.

В центре сюжета — школьный учитель Райланд Грейс (Гослинг), который приходит в себя на космическом корабле без памяти о том, как туда попал. Постепенно он осознает: он — единственный выживший в миссии по спасению Земли от загадочного галактического вируса, который пожирает энергию Солнца. В одиночку ему не справиться, и на помощь приходит инопланетянин по имени Рокки.

Критики в восторге. Журналист из Variety назвал фильм «звездным часом» Лорда и Миллера и сравнил его с «Инопланетянином» Стивена Спилберга. Еще один кинокритик объявил картину «первым великим блокбастером 2026 года».

Отмечают удачное сочетанием научной фантастики, драмы и саспенса, и работу Гослинга, который неподражаем в кадре, как и всегда. Устоять перед его обаянием не могут даже эксперты.

Не слишком энергичный сценарий со слишком большим количеством кульминаций и одним ключевым сюжетным поворотом. Однако это не может подавить обаяние Райана Гослинга. "Интерстеллар" без лишнего шума.

В прокат картина выходит 20 марта. Хронометраж — 156 минут, и фанаты романа уже радуются, что создатели, кажется, не стали резать важные сцены. Если верить первым отзывам, нас действительно ждет космический хит с теплой историей о дружбе, которая растопит даже самое черствое сердце.

Фото: Кадры из фильма «Проект "Конец света"» (2026 г.)
Валерия Белашкова
