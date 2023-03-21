Валерия Гай Германика работает над историческим сериалом о княгине Ольге

Валерия Гай Германика («Краткий курс счастливой жизни») объявила о том, что выступит режиссером исторического сериала «Княгиня Ольга». Производством шоу занимается компания «Марс Медиа» по заказу «Первого канала».

Сериал расскажет о судьбе княгини Ольги, правившей Русью с 945 по 960 годы. Она является первой главой Руси, принанявшей христианство. По словам создателей шоу, проект представляет собой «переосмысление истории, основанной на реальных событиях X века». Работа в настоящий момент находится на стадии предпроизводства и кастинга.

Гай Германика сообщила, что в работе над сериалом задействовано множество специалистов, которые работали вместе с ней над шоу «Обоюдное согласие». В их число входят оператор Геннадий Успангалиев («Эра медведей») и художник-постановщик Антон Поликарпов («Водоворот»). Она также предположила, что добавит в «Княгиню Ольгу» много сцен, снятых ручной камерой, и длинных кадров, которые будут создавать у зрителя ощущение реальности происходящего и погружения в историческую среду.

Команда планирует начать съемки в середине лета 2023 года. Дата премьеры «Княгини Ольги» пока неизвестна.