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Киноафиша Новости В «Тайлере Рейке 2» одну из главных ролей сыграл Идрис Эльба

В «Тайлере Рейке 2» одну из главных ролей сыграл Идрис Эльба

6 июня 2023 13:23
В «Тайлере Рейке 2» одну из главных ролей сыграл Идрис Эльба

Актер появился в свежем ролике фильма в образе загадочного человека.

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый минутный проморолик остросюжетного боевика «Тайлер Рейка: Операция по спасению 2», в котором показан отрывок из продолжительной экшен-сцены, снятой с эффектом одного дубля, т.е. без монтажных склеек. Наиболее примечательным же в видео является не это, а внезапное появление в кадре Идриса Эльбы, изначально не заявленного в актерском составе. Коллега Криса Хемсворта по киновселенной Marvel предстал в образе загадочного человека в костюме, называющего главного героя легендой и с иронией интересующегося его необычной фамилией.

Согласно сюжету, чудом переживший смертельное ранение бесстрашный солдат удачи Тайлер Рейк возвращается в строй для выполнения новой опасной операции по спасению. Теперь протагонисту необходимо защитить женщину и ее маленькую дочку, представляющих большой интерес для влиятельного грузинского гангстера. Чтобы осуществить задачу, герою придется проникнуть в неприступную тюрьму и дать бой целой армии безжалостных наемников. Как с этим всем связан персонаж Эльбы, станет ясно ближе к премьере или уже после.

Как и оригинальный фильм, долгое время являвшийся самым просматриваемым оригинальным кинопроектом Netflix, сиквел срежиссировал Сэм Харгрейв. Сценарий вновь написал Джо Руссо, также выступающий со своим братом Энтони исполнительным продюсером.

Релиз «Тайлера Рейка 2» состоится ровно через десять дней — 16 июня.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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