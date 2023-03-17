В «Шазаме! Ярость богов» состоялось прощальное камео важного персонажа

В супергеройском блокбастере «Шазам! Ярость богов» состоялось камео Чудо-женщины, о котором неоднократно сообщали инсайдеры. О появлении в ленте Галь Гадот стало известно еще на прошлой неделе, когда появился соответствующий рекламный ролик, слишком рано выпущенный сутдией Warner Bros.

Сегодня фильм официально стартовал в кинопрокате, так что стали известны подробности участия Чудо-женщины. О влюбленности Билли Бэтсона (Эшер Энджел) в Диану Принс намекают в самом начале фильма в сцене, сделанной в духе концовки оригинального «Шазама!» (2019), где Супермен приходит к главным героям в школьную столовую, но лицо Генри Кавилла не показывают.

В начале «Ярости богов» демонстрируют сон протагониста, где он в облике Закари Ливая находится на свидании с принцессой амазонок в одном из ресторанов Парижа. При этом лицо Гадот не видно — есть лишь ракурсы со спины и ниже шеи. Потом она резко отдаляется от него, а когда оборачивается, выясняется, что это Волшебник в исполнении Джимона Хонсу.

Полноценное камео происходит в кульминации фильма. Бэтсон погибает в схватке с Калипсо (Люси Лью), но до этого он успевает отправить послание Чудо-женщине. Когда ситуация кажется безнадежной, Диана неожиданно появляется и с помощью волшебного посоха воскрешает Бэтсона. Вернув главного героя в строй, она отправляется навстречу своему следующему приключению. В решающей битве героиня Гадот не участвует, что многие посчитали крайне странным творческим решением, так как это противоречит характеру Дианы.

В данный момент будущее Гадот в обновленной киновселенной DC под большим вопросом. О прощании с Чудо-женщиной в исполнении израильской актрисы официальной информации не было, но работа над «Чудо-женщиной 3» была остановлена. Проект застопорился из-за несговорчивости режиссера Пэтти Дженкинс, которая отказалась от триквела из-за разногласий с новыми руководителями киновселенной DC в лице Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Гадот также снялась в эпизодической роли во «Флэше», но, согласно неподтвержденным данным, сцена с ней была вырезаня, хотя на днях в сети появились намеки на обратное — производитель игрушек Funko Pops! опубликовал промо линейки фигурок из тематического набора по «Флэшу», где вместе с остальными персонажами фигурирует и Чудо-женщина.