В сентябре выйдут четыре новые серии «Наруто»

Студия Studio Pierrot и издательство Shueisha объявили о том, что работают над четырьмя новыми сериями культового аниме-сериала «Наруто». Премьера эпизодов состоится в сентябре 2023 года и будет приурочена к 20-летнему юбилею шоу.

Оригинальный «Наруто» транслировался на телевидении с 2002 по 2007 год. Сериал посвящен молодому ниндзя Наруто Узумаки, мечтающему доказать всему миру свою силу и добиться титула хокагэ родной деревни Скрытого Листа. В многочисленных приключениях героя сопровождают яростная девушка Сакура Харуно, холодный Саске Учиха и их общий наставник Какаши Хатакэ. Вместе они образуют непобедимую Команду Семь.

После завершения оригинального «Наруто» история главного героя была продолжена в шоу «Наруто: Ураганные хроники», выходившем с 2007 по 2017 год. В нем повзрослевший герой сталкивается с загадочной и могущественной организацией ниндзя Акацуки, стремящейся подчинить себе мир через похищение силы девяти легендарных хвостатых зверей.

В 2017 году на экраны также вышел сериал «Боруто: Новое поколение Наруто», посвященный приключениям сына Наруто. Шоу продолжает выходить до сих пор и в настоящий момент подходит к своему завершению. Команда проекта уже подтвердила, что работает над второй частью сериала (по аналогии с «Наруто» и «Наруто: Ураганные хроники»). Дата ее премьеры пока неизвестна.