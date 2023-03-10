Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солнце моё" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В сентябре выйдут четыре новые серии «Наруто»

В сентябре выйдут четыре новые серии «Наруто»

10 марта 2023 12:03
В сентябре выйдут четыре новые серии «Наруто»

Премьера эпизодов приурочена к 20-летнему юбилею шоу.

Студия Studio Pierrot и издательство Shueisha объявили о том, что работают над четырьмя новыми сериями культового аниме-сериала «Наруто». Премьера эпизодов состоится в сентябре 2023 года и будет приурочена к 20-летнему юбилею шоу.

Оригинальный «Наруто» транслировался на телевидении с 2002 по 2007 год. Сериал посвящен молодому ниндзя Наруто Узумаки, мечтающему доказать всему миру свою силу и добиться титула хокагэ родной деревни Скрытого Листа. В многочисленных приключениях героя сопровождают яростная девушка Сакура Харуно, холодный Саске Учиха и их общий наставник Какаши Хатакэ. Вместе они образуют непобедимую Команду Семь.

После завершения оригинального «Наруто» история главного героя была продолжена в шоу «Наруто: Ураганные хроники», выходившем с 2007 по 2017 год. В нем повзрослевший герой сталкивается с загадочной и могущественной организацией ниндзя Акацуки, стремящейся подчинить себе мир через похищение силы девяти легендарных хвостатых зверей.

В 2017 году на экраны также вышел сериал «Боруто: Новое поколение Наруто», посвященный приключениям сына Наруто. Шоу продолжает выходить до сих пор и в настоящий момент подходит к своему завершению. Команда проекта уже подтвердила, что работает над второй частью сериала (по аналогии с «Наруто» и «Наруто: Ураганные хроники»). Дата ее премьеры пока неизвестна.

Фото: Studio Pierrot
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 8 Марта 2023 года Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 8 Марта 2023 года Читать далее 7 марта 2023
Тест: сможешь ли ты выжить во франшизе «Крик»? Тест: сможешь ли ты выжить во франшизе «Крик»? Читать далее 10 марта 2023
Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара» Пощечина на сцене и украденные статуэтки: 10 главных скандалов за всю историю «Оскара» Читать далее 10 марта 2023
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей» Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей» Читать далее 10 марта 2023
От подданной дьявола до иконы феминизма: как изменился образ ведьмы в кино за 100 лет От подданной дьявола до иконы феминизма: как изменился образ ведьмы в кино за 100 лет Читать далее 7 марта 2023
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар» От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар» Читать далее 9 марта 2023
Когда ужасы – путевка в Голливуд: 10 звезд, начинавших карьеру с дешевых хорроров Когда ужасы – путевка в Голливуд: 10 звезд, начинавших карьеру с дешевых хорроров Читать далее 10 марта 2023
Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому Эксклюзив: актриса из сериала «Почка» Валерия Федорович — о любимых режиссерах и сериале, который советует каждому Читать далее 9 марта 2023
Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас Запомните их имена: 8 главных женщин в индустрии кино прямо сейчас Читать далее 8 марта 2023
Сестры по выживаемости: 7 главных «последних девушек» в истории фильмов ужасов Сестры по выживаемости: 7 главных «последних девушек» в истории фильмов ужасов Читать далее 9 марта 2023
Related video