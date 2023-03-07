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Киноафиша Новости В российский прокат выйдут «Четыреста ударов» и другие фильмы Франсуа Трюффо

В российский прокат выйдут «Четыреста ударов» и другие фильмы Франсуа Трюффо

7 марта 2023 16:57
В российский прокат выйдут «Четыреста ударов» и другие фильмы Франсуа Трюффо

Перед стартом проката в ряде городов России пройдут специальные показы картин французского классика.

Кинопрокатная компания Russian World Vision объявила, что три картины классика французского кино Франсуа Трюффо будут выпущены в российский прокат.

Трюффо — легендарный режиссер, сценарист, актер, кинокритик и один из основоположников движения французской «новой волны», чьи фильмы давно стали неотъемлемой частью мировой культуры. За свою карьеру мастер множество раз становился лауреатом и номинантом крупнейших премий, в том числе «Оскара», BAFTA, «Золотой пальмовой ветви» и «Золотого медведя». Такие культовые режиссеры, как Ингмар Бергман, Мартин Скорсезе и Вуди Аллен, не раз называли Трюффо в числе своих самых любимых авторов.

Зрителям будут приставлены работы раннего периода творчества Трюффо, сделавшие режиссера одной из главных фигур французской «новой волны»:

  • Драма о взрослении «Четыреста ударов» с Жан-Пьером Лео в главной роли выйдет в прокат 23 марта.
  • Мелодрама «Жюль и Джим» с Оскаром Вернером, Анри Серром и Жанной Моро выйдет в прокат 30 марта.
  • Мелодрама «Нежная кожа» с Жаном Дезайи и Франсуазой Дорлеак выйдет в прокат 6 апреля.

Перед стартом проката в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Иркутске, Ростове, Ростве-на-Дону и Новосибирске также пройдут специальные показы трех фильмов.

Узнать подробности о месте и времени проведения мероприятий можно на сайте Russian World Vision.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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