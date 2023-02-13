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Киноафиша Новости В российский прокат выйдет фильм «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли

В российский прокат выйдет фильм «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли

13 февраля 2023 13:12
В российский прокат выйдет фильм «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли

Картина о параноике, который отправляется в безумное приключение.

Новый фильм от режиссера «Солнцестояния» Ари Астера «Все страхи Бо», в котором ведущую роль сыграл обладатель премии «Оскар» Хоакин Феникс, выйдет в российский прокат. Компания «Вольга» выпустит ленту студии A24 на экраны отечественных кинотеатров 4 мая. В этой связи появился дублированный трейлер.

В центре сюжета окажется зрелый мужчина по имени Бо, который боится буквально всего на свете и страдает паранойей. Из-за того, что мир полон различных опасностей, а улицы кишат сумасшедшими, главный герой старается как можно реже выходить из дома. Однажды ему приходится отправиться не просто на соседнюю улицу, а в настоящее путешествие в другой город в дом своей матери. Протагонисту предстоит проделать невероятное путешествие, выходящего за рамки пространства и времени. Также Бо придется вспомнить все свои самые жуткие детские страхи и полностью переосмыслить свою жизнь.

Вместе со звездой «Джокера» в картине снялись Паркер Поузи, Эми Райан, Пэтти ЛюПон, Нэйтан Лейн, Стивен Хендерсон, Хейли Сквайрс, Дени Меноше, Кайли Роджерс, Зои Листер-Джонс и Майкл Гандольфини. Астер снял фильм по собственному сценарию. По неофициальным данным, хронометраж составит около трех часов.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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