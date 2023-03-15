В России выйдет фильм «Дурные деньги» с Полом Дано, Себастианом Стэном и другими звездами

Лента о взлете GameStop стартует в РФ на день раньше, чем в США.

Драма «Дурные деньги» о неожиданном взлете сети видеоигровых магазинов GameStop, попадет в российские кинотеатры. По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», на территории РФ картина выйдет 19 октября этого года. Дистрибьютором выступит компания Global Film, ответственная за прокат недавней шпионской экшен-комедии Гая Ричи «Операции «Фортуна»: Искусство побеждать».

Предстоящий фильм будет основан на романе Бена Мезрича «Антисоциальная сеть», в котором освещен реальный инцидент, произошедший в начале позапрошлого года. Инвесторы-любители и интернет-тролли с субреддита решили проучить хедж-фонды, массово скупая акции GameStop. В результате стоимость компании возросла до колоссальных размеров, что в итоге привело к краху на Уолл-стрит, многочисленным разорениям и неожиданным обогащениям.

Постановщиком выступает Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех», «Пэм и Томми»). Сценарий написали соавторы сериала «Оранжевый — хит сезона» Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум. В звездный актерский состав вошли Пол Дано, Сет Роген, Себастиан Стэн, Шейлин Вудли, Пит Дэвидсон, Ник Офферман, Энтони Рамос, Америка Феррера, Талия Райдер, Дэйн ДеХаан, Клэнси Браун и Винсент Д’Онофрио.