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Киноафиша Новости В России официально покажут новый фильм Вуди Аллена

В России официально покажут новый фильм Вуди Аллена

24 июля 2023 16:30
В России официально покажут новый фильм Вуди Аллена

Картина повествует о двух молодых людях, чей роман приводят к супружеской измене и преступлению.

Кинокомпания «Вольга» сообщила о том, что 28 июля в официальный российский прокат выйдет новый фильм Вуди Аллена под названием «Великая ирония» (Coup de chance).

В центре сюжета — влюбленная пара, Фанни (Лу де Лааж) и Жан (Мельвиль Пупо). Кажется, что в их отношениях идеально все: герои успешно строят свои карьеры и живут в великолепной квартире в красивом районе Парижа, а чувства между ними так же сильны, как в день знакомства. Но однажды Фанни встречает своего школьного друга Алена (Нильс Шнайдер), после чего ее жизнь переворачивается с ног на голову. Вскоре они вновь видятся друг с другом и становятся только ближе.

Создатели картины описывают ее как романтический триллер в духе «Мачт Поинт» (2005), «посвященный двум молодым людям, чьи чувства приводят к супружеской измене и преступлению». Лента снята полностью на французском языке.

Вуди Аллен — классик мирового кино, удостоенный более двадцати номинаций на премию «Оскар» за такие фильмы, как «Жасмин», «Полночь в Париже», «Энни Холл» и другие проекты. Последней на данный момент работой режиссера является мелодрама «Фестиваль Рифкина» (2020). Ранее Аллен завил, что «Великая ирония» может стать его последней картиной.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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