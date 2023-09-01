В разработку запущена комедия «Барбенгеймер» о куклах, создающих атомную бомбу

Студия Full Moon объявила о том, что разрабатывает сатирическую комедию Barbenheimer («Барбенгеймер»), вдохновленную летним противостоянием блокбастеров «Барби» и «Оппенгеймер» за доминирование в мировом прокате.

Согласно официальному синопсису, картина расскажет о «Кукольном городке, в глубинах которого группа пресыщенных девушек-кукол во главе с блестящим доктором Барбенгеймером разрабатывает собственную атомную бомбу. В чем состоит их цель? Конечно же, в окончательном свержении патриархата! Но по мере того, как их борьба с несправедливостью набирает обороты, в воздухе начинает витать все больше опасений, что Барбенгеймер и компания красавиц уничтожит куда больше вещей, чем изначально планировали».

Имена актеров, режиссеров и сценаристов пока неизвестны. Продюсером картины выступает основатель Full Moon Чарльз Бэнд. Студия существует с 1989 года и в основном известна по выпуску фильмов ужасов категории B, таких как «Повелитель Кукол», «Игрушки демона» и «Урод в замке».

Съемки Barbenheimer начнутся в следующей месяце. Full Moon планирует выпустить фильм к концу текущего года на стриминговом сервисе Amazon Prime Video и собственной потоковой платформе.