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Киноафиша Новости В разработку запущен новый документальный фильм о комике Энди Кауфмане

В разработку запущен новый документальный фильм о комике Энди Кауфмане

12 июля 2023 16:13
В разработку запущен новый документальный фильм о комике Энди Кауфмане

Постановкой картины займется создатель неигровой ленты «Небесные врата: Культ культов».

По информации Variety, режиссер Клэй Твил («Небесные врата: Культ культов») был назначен постановщиком документального фильма о жизни легендарного комика Энди Кауфмана. Данная картина является первым неигровым проектом о Кауфмане, одобренным распоряжающейся его наследием компанией Kaufman Estate.

Согласно официальному пресс-релизу, в фильме будут «исследованы истоки беспрецедентного творческого подхода Кауфмана и его собственного понимания того, что значит быть смешным. Фильм стремится создать портрет человека, скрытого за сценической маской комика, и узнать интересные подробности его жизни от ближайших родственников, друзей и коллег».

В фильм войдут интервью с близкими Кауфмана, а также архивные и частные материалы, принадлежащие Kaufman Estate и наследникам ныне покойного менеджера комика Джорджа Шапиро.

Кауфман получил невероятную известность благодаря своим неординарным комическим выступлениям, бросавшим вызов устоявшимся представлениям о стендапе. Из-за этого он предпочитал называть себя «анти-комиком» и «человеком песни и танца». Кроме выступлений на сцене, он часто появлялся в комедийных телепередачах Saturday Night Live и Late Night with David Letterman, а также исполнил одну из главных ролей в сериале «Такси».

Фото: Getty
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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