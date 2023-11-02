В прокате стартовал исторический боевик «Будика: Королева воинов» с Ольгой Куриленко

Сегодня кинокомпания «Экспонента» выпустила в российские кинотеатры эпичный военный фильм «Будика: Королева воинов», действие которого разворачивается в I веке н. э., когда Римская империя вела завоевание Британских островов.

В центре сюжета — кельтская королева Будика в исполнении Ольги Куриленко («Обливион», «Черная Вдова», «Квант милосердия»). Она вынуждена возглавить племя иценов после того, как был жестоко убит ее муж Прасутаг (Клайв Стэнден). Потеря супруга приводит к тому, что Римская империя подвергает сомнению легитимность королевского статуса Будики. Римляне пытают ее, а затем расправляются с ее дочерями. После этого, отвергнув всякий страх, героиня возглавляет восстание. Согласно кельтской легенде, Будика была воительницей, которая стала освободительницей своего народа.

Режиссером и автором сценария «Будики: Королева воинов» выступает Джесси Джонсон, ранее снявший такие боевики, как «Коллекторы» (2018) и «Белый слон» (2022). В актерский состав проекта вместе с Куриленко и Стэнденом вошли Петер Францен, Рита Ташингэм, Лео Грегори, Ник Моран, Гарри Киртон и Джеймс Фолкнер.