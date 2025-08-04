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Киноафиша Новости В прокат выйдет отреставрированная версия фильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке»

В прокат выйдет отреставрированная версия фильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке»

4 августа 2025 13:38
В прокат выйдет отреставрированная версия фильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке»

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Кинопрокатная компания RWV Film анонсировала театральный релиз 4К-реставрации знаменитого аниме-фильма «Принцесса Мононоке» (1997). На большом экране одну из лучших работ Хаяо Миядзаки можно будет посмотреть с 14 августа в дубляже «Студийной банды».

Действие разворачивается в Японии XV века в период Муромати. Именно в это время в стране появилось первое огнестрельное оружие. По сюжету молодой принц Аситака, убив священного вепря, навлекает на себя старинное проклятие. Он вынужден уйти из родной деревни и отправится в полное опасностей путешествие с целью обрести избавление. Аситака попадает в края, где идет непримиримая борьба между Железным городом во главе с госпожой Эбоси и жителями Древнего Леса. Также Аситака знакомится с лесной принцессой Мононоке — она является приемной дочерью богини-волчицы. Властвуя над животными, девушка пытается защитить от людей лес и обитающего в нем Духа Леса в облике великолепного оленя.

В свое время «Принцесса Мононоке» была самым крупнобюджетным аниме-проектом в истории. На производство было потрачено $23,5 млн. Этот риск оправдался, поскольку картина снискала признание как среди критиков, так и среди широкой публики. Кассовые сборы на данный момент составляют свыше $192 млн.

Фото: RWV Film
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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