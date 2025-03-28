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Киноафиша Новости В прокат вышел новый боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мастер»

В прокат вышел новый боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мастер»

28 марта 2025 16:54 Проверено редакцией
В прокат вышел новый боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мастер»

Закончив дела на пасеке, актер отправился на стройку.

27 марта в кинотеатрах стартовал остросюжетный экшен-триллер «Мастер», в котором Джейсон Стэйтем вновь предстает в амплуа брутального, но справедливого мстителя-одиночки. Поставил фильм именитый режиссер Дэвид ЭйрОтряд самоубийц», «Ярость») по сценарию, над которым он работал с Сильвестром Сталлоне. Примечательно, что ранее Стэйтем снялся у Эйра в «Пчеловоде» (2024). Дистрибуцией «Мастера» в России занимается Global Film.

Главным героем выступает работающий на стройке Левон Кейд (Стэйтем). В прошлом он сделал блестящую карьеру в качестве секретного спецагента, но решил оставить военное дело, чтобы начать обычную жизнь. У Левона отличные отношения со своим начальником, который стал для него верным другом. Когда же дочь начальника становится жертвой похищения, персонаж Стэйтема берет инициативу в свои руки и вспоминает боевые навыки. В ходе своей спасательной миссии он раскрывает крупный заговор и бросает вызов криминальному картелю, промышляющему торговлей людьми.

В основу фильма лег роман Чака Диксона «Торговля Левона», опубликованный в 2014 году. Книга входит в обширный цикл «Левон Кейд», так что не исключено, что в случае коммерческого успеха «Мастер» получит продолжение.

Фото: Global Film
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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