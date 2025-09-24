В прокат выходит эпический индийский мультфильм «Нарсимха»

25 сентября в кинотеатрах усилиями компании Indian Films стартует масштабный анимационный фэнтези-боевик «Нарсимха», основанный на индийской мифологии. Также доступен трейлер.

Картина повествует о непримиримом противостоянии царя-демона Хираньякашипу и его сына Прахлада. По сюжету стремящийся к власти Хираньякашипу задумал превзойти по силе самих богов, чтобы стать единоличным властелином мира. Однако его сын Прахлад совсем иного мнения. Он не поддается тлетворному влиянию отца и по-прежнему поклоняется великому индуистскому богу Вишну, который поддерживает в мире баланс и стоит на страже добра. Когда же зло выходит из-под контроля, Вишну решает действовать. Он принимает облик наполовину человека, наполовину льва и в этом обличии сходит на землю под именем Нарсимха. Он воплощает собой ярость и справедливость. Его цель — дать отпор царю-демону, защитив веру, покой и порядок.

«Нарсимха» — отличный образец высокобюджетной анимации, созданной за пределами Голливуда. Это масштбаное и красочное зрелище, которое отличается динамичным экшеном, затрагиванием глобальных общечеловеческих проблем, а также величественным саундтреком. Все это превращает древнюю легенду в современный блокбастер.