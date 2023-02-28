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Киноафиша Новости В производство запущен второй сезон сериала «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном

В производство запущен второй сезон сериала «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном

28 февраля 2023 11:40
В производство запущен второй сезон сериала «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном

Amazon намерен заказать сразу два сезона.

Шпионский сериала «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном в главной роли получит второй сезон. Возможность продолжения обсуждалась еще с 2015 года, когда вышел дебютный сезон, но лишь сейчас второй сезон приблизилось к реализации. Как сообщает Deadline, проект покинул канал AMC и теперь им занимаются Amazon Prime Video и BBC. Официально второй сезон еще не анонсирован, но, по данным инсайдеров, Amazon рассчитывает заказать сразу два новых сезона.

Сериал повествует о Джонатане Пайне (Хиддлстон), который работает ночным администратором в элитном европейском отеле. Главный герой оказывается завербован спецслужбами для поимки оружейного барона Ричарда Ропера (Хью Лори). Действие сиквела развернется спустя некоторое время после событий первого сезона. Узнав о смерти Ропера, протагонист окажется перед лицом куда большей опасности. Первый сезон является экранизацией одноименного романа Джона ле Карре. Рабочее название продолжения — «Стальные изделия» (Steelworks).

В первом сезоне вместе с Хиддлстоном и Лори сыграли Элизабет Дебики, Оливия Колман и Том Холландер. Сценарием занимается создатель сериала Дэвид Фарр. Съемки должны пройти позднее в этом году в Лондоне и Южной Америке.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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