В производство запущен второй сезон сериала «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном

Шпионский сериала «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном в главной роли получит второй сезон. Возможность продолжения обсуждалась еще с 2015 года, когда вышел дебютный сезон, но лишь сейчас второй сезон приблизилось к реализации. Как сообщает Deadline, проект покинул канал AMC и теперь им занимаются Amazon Prime Video и BBC. Официально второй сезон еще не анонсирован, но, по данным инсайдеров, Amazon рассчитывает заказать сразу два новых сезона.

Сериал повествует о Джонатане Пайне (Хиддлстон), который работает ночным администратором в элитном европейском отеле. Главный герой оказывается завербован спецслужбами для поимки оружейного барона Ричарда Ропера (Хью Лори). Действие сиквела развернется спустя некоторое время после событий первого сезона. Узнав о смерти Ропера, протагонист окажется перед лицом куда большей опасности. Первый сезон является экранизацией одноименного романа Джона ле Карре. Рабочее название продолжения — «Стальные изделия» (Steelworks).

В первом сезоне вместе с Хиддлстоном и Лори сыграли Элизабет Дебики, Оливия Колман и Том Холландер. Сценарием занимается создатель сериала Дэвид Фарр. Съемки должны пройти позднее в этом году в Лондоне и Южной Америке.