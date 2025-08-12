В продажу поступили билеты на премию «Звезды хайпа»

Телеканал RU.TV и радио DFM объявили о том, что в продаже появились билеты на ежегодную премию «Звезды хайпа». Это будет масштабное шоу, на сцене которого объединятся популярнейшие современные российские исполнители. Концерт пройдет 12 ноября в LIVE АРЕНЕ.

«Звезды хайпа» — проект, репрезентирующий новое поколение российской эстрадной музыки и шоу-бизнеса. Объединив взрывной концерт и вручение премии, это шоу станет квинтэссенцией креативности и зажигательной энергии. Эта вечеринка соберет воедино всех, кто возглавляет музыкальные чарты и доминирует в плейлистах.

Создательница «Звезд хайпа» и генеральный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских отмечает, что ее проект представляет собой платформу для кумиров молодежи, чьи хитовые треки набирают миллионы прослушиваний.

На предстоящей премии в качестве главных звезд выступят Артур Пирожков, Betsy, Юля Гаврилина, ЦУ-Е-ФА, Валя Карнавал, Bearwolf, Milana Star, Amirchik и другие. Красная дорожка будет обставлена как двор, тогда как сцена превратится в многоквартирные дома, где в каждой комнате происходит что-то интересное.

Премия также известна дизайном своих статуэток. Так, в прошлом году это были манекены в полный рост. Как будут выглядеть призы в этом году — пока секрет.