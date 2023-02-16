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Киноафиша Новости В новом тизере игрового ремейка «Русалочки» впервые появилась злодейка Урсула

В новом тизере игрового ремейка «Русалочки» впервые появилась злодейка Урсула

16 февраля 2023 15:56
В новом тизере игрового ремейка «Русалочки» впервые появилась злодейка Урсула

Коварную подводную ведьму сыграла Мелисса Маккарти.

В честь недавнего столетнего юбилея студии Disney компания представила новый тизер игрового ремейка «Русалочки», в котором под композицию Part of Your World показан подводный мир и Холли Бейли в образе Ариэль. Заканчивается же видео первым появлением злобной ведьмы Урсулы в исполнении Мелиссы Маккарти. Ролик выпустили ровно за 100 дней до релиза фильма.

В центре сюжета переосмысления классической анимационной ленты окажется Ариэль (Бейли) — младшая дочка морского короля Тритона (Хавьер Бардем). Несмотря на презренное отношение отца к миру на поверхности, главная героиня всецело очарована им и ее туда тянет. Она влюбляется в доброго принца Эрика (Джон Хауэр-Кинг) и следует зову сердца. Чтобы быть вместе с возлюбленным, Ариэль заключает сделку с Урсулой (Маккарти): злодейка дает ей ноги, но взамен отнимает голос, после чего пытается отобрать корону ее отца.

Режиссером сказки выступает Роб Маршалл, до этого снявший «Мэри Поппинс возвращается», «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и «Чикаго». Сценарной написали Дэвид Маги («Жизнь Пи») и Джейн Голдман («Люди Икс: Первый класс»). В остальной каст вошли Аквафина, Давид Диггс, Джейкоб Тремблей, Нома Думезвени, Джессика Александр и звезда «Бриджертонов» Симон Эшли. Композиторы Алан Менкен («Красавица и чудовище») и Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон») представят в фильме сразу несколько новых песен.

Премьера «Русалочки» намечена на 26 мая.

Фото: Disney
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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