В Москве завершились съемки драмы «Дыхание» с Ириной Горбачевой

В Москве накануне официально подошел к концу съемочный процесс пандемийной драмы «Дыхание», режиссером которой выступает создатель комедии «Неадекватные люди» Роман Каримов. Ведущие роли в картине сыграли звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева и Антон Батырев («Русские»).

Действие развернется в самом начале пандемии коронавируса, когда люди только начали осознавать вероятные масштабы происходящего. В центре повествования окажутся врачи, ежедневно подвергающие опасности себя ради спасения пациентов. Вместе с успешным бизнесменом, чья мать заболела ковидом, самоотверженный медицинский коллектив бросает все свои силы, чтобы помочь больнице лучше подготовиться к удару пандемии.

По словам постановщика, чтобы создать в кадре максимально достоверную атмосферу происходящего, ему даже пришлось обратиться к помощи профессиональных консультантов:

«Мне хотелось передать атмосферу вакуума, в который попадают герои фильма, практически отрезанные от мира в пространстве больницы. Сами съемки проходили в заброшенном санатории, которому мы добавили интересных эстетических элементов. Самые сложные сцены были связаны именно с медицинской тематикой. Нам было важно сохранить аутентичность и реализм в кадре, поэтому мы работали с профессиональными консультантами. Иногда это означало полностью перестроить кадр или сцену, поэтому случались простои, но оно того точно стоило».

В остальной каст вошли Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов и Алексей Гоман. Над сценарием вместе с Каримовым работали Андрей Гончаров и Сергей Торчилин. За производство отвечают студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START. Фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ.

Премьера «Дыхания» намечена на 30 марта.